Başbakan: Gerekirse 3. köprüyü biz yaparız

T24

'Hafta sonları doktorlarımlayım'



'Gerekirse 3. köprüyü biz yaparız'



Gazetecilerin 'yıpranma hakkı'





'Faiz lobisini bu kadar rahat çalıştırmayız'





'Twitter'da 'kakara makara yaparlar'



Başbakan Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Başbakanlık Basın Merkezi’nde bulunan Başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Erdoğan basın merkezine yaptığı ziyarette basın mensuplarına sahlep ikram etti.Basın mensuplarının yaşadığı sorunlar hakkında kendilerinden bilgi alan Erdoğan, bir süre Başbakanlık muhabirleri ile sohbet etti. Erdoğan yarın MİT’de gerçekleştirilecek toplantıdan bahsederken, basın mensupları Hakan Fidan’ın genel yayın yönetmenleri ile yaptığı brifingin olumlu yansımaları olduğunu hatırlattı. Erdoğan, Fidan ile ilgili “Haklıymışım. Tercihim yerindeymiş” değerlendirmesinde bulundu.Başbakan Erdoğan, bir basın mensubunun “İstanbul’da daha mutlu görünüyorsunuz” demesi üzerine “Yani mutluluktan öte doktorlarım da falan orada olduğu için hiç olmazsa hafta sonları onlarla beraber olmak durumundayım. Bir diğeri de tabi benim için artık İstanbul, Ankara böyle bir ayırım değil. Tüm Türkiye. Ama İstanbul tabi Türkiye’nin özeti. Bir de tabi oraya olan sevdam daha farklı” diye konuştu.Erdoğan 3. köprü ihalesine kimsenin teklif vermemesi konusunda da bir değerlendirmede bulundu. “3. köprünün kesinlikle müşterisi vardır” diyen Erdoğan, “Beyefendiler daha fazla çalışalım diyorlar, ihale üzerinde süre istiyorlar. Yok üç ay yok altı ay falan. Biz de tabii bir an önce artık ihaleyi yapıp bunu sahiplendirelim istiyoruz. Bugünkü neticeyi Binali Bey’den henüz almadım. Ama buradan kaynaklanıyor ve kaynaklanacağına dair de bir beklentimiz vardı. Biraz daha bu proje üzerinde çalışalım, ona göre fiyat belirleyeceğiz, ona göre yıl vereceğiz diyorlar. Bazen de kendi aralarında anlaşıyorlar malum, ondan da kaynaklanmış olabilir. Üçüncü köprünün kesinlikle müşterisi vardır. Üçüncü köprü yolda kalmaz. En kötü ihtimalle üçüncü köprüyü biz milli bütçeyle yaparız; yani o gücümüz var” diye konuştu.Basın mensupları Erdoğan’a özellikle gazetecilerin yıpranma haklarının geri verilmesi konusundaki beklentileri de hatırlattı. Bu konuda bir çalışma olup olmadığını soran Erdoğan, derneklerin ve sendikaların çalışmalarının olduğunun belirtilmesi üzerine “O çalışmayı yapıp bize göndersinler. Dernek veya sendika bizi bir bilgi notu ile bilgilendirirse ona göre ben o konuda bakanımıza talimat veririm. Çalışma yaptırırız” diye konuştu.Başbakan Erdoğan, faiz lobisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan şunları söyledi:“Bizim bu yıl cari açıkta sıkıntılarımız vardı malum daha sonra cari açık tabi düzene girdi. Ama şu anda faiz lobisinin çalışması atağı var. Faiz lobisine karşı da gerekli köşeli sert çıkışları yapacağız. çünkü biz faiz lobisini de bu kadar rahat çalıştıramayız. Faiz lobisi ne kadar acımasız çalışırsa bu ülkede tüketici durumunda olan vatandaşımızın harcamadaki imkanları satın alma gücü de o kadar azalacaktır ve yatırımlar noktasında da girişimci yatırımını azaltmak durumunda kalacaktır çünkü kredilerde görüldüğü gibi yüksek faizlerle krediler veriliyor. Politik faize bakıyorsunuz yüzde 5.8 gibi öbür tarafta piyasa faizleri yüzde 13, 14 civarında dolaşıyor. Yani makas çok açılmış vaziyette bunu kapatmamız lazım. Bunun içinde tabii piyasa faizi ne kadar yüksek olursa enflasyon o kadar yüksek olur. Diğerlerini çok kale almıyorum. Ama piyasa faizini ne kadar düşürürsek enflasyon da o kadar düşük olur. Piyasa faizi yüzde 14’lere çıkınca enflasyon da 10.45’e çıktı.”Başbakan Erdoğan yaklaşık yarım saatlik ziyaretinin ardından basın mensupları ile toplu fotoğraf da çektirdi. Bir basın mensubu Erdoğan’a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kendi adına birçok hesabın olduğunu hatırlatarak “Siz girmeyi düşünmüyor musunuz?” diye sordu. Erdoğan ise “Kakara makara yaparlar. Benim adıma başkaları giriyor zaten” dedi.