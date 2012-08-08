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Politika

'Başbakan gelmezse kendi bilir'

Başbakan Erdoğan, CHP'nin terör olayları üzerine Meclis'i toplantıya çağırmasına olumsuz yanıt vermişti

08 Ağustos 2012 02:25

CHP'nin terör olayları nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına Başbakan olumsuz yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın açıklamasının hemen ardından yaptığı açıklamada "Biz toplanacağız, gelmezse kendi bilir" dedi.

Erdoğan, bu akşam partisinin Ankara İl Başkanlığı'nca verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada "AK Parti terör örgütünün oyununa gelmez, terör gündemiyle Meclis'e getimeyeceğiz" diye konuştu.HABERE GİT
 
Erdoğan'ın bu sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan anında yanıt geldi.
 
Meclis'in olağanüstü toplanmasının 'normal' olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz terör olaylarıyla ilgili bilgi almak için Meclis'in toplanmasını istiyoruz. Olağanüstü toplantı istememiz gayet normal. Biz toplanacağız, gelip gelmemek onların bileceği iş. Ama MHP ile anlaşıyorlarsa terör sorununu beraber çözsünler" diye konuştu.
 

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