Başbakan: FETÖ'nün tamamen bertaraf edildiğini göreceğiz

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen anma programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimiz müsterih olsun, artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini göreceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Türkü, Kürdü, Lazı, Alevisi, Gürcüsü, Boşnağı, vatanımızı alçak darbelere karşı birlikte savundu, birlikte kurtardı. İstanbullu, Ankaralı, Yozgatlı, Trabzonlu, Çorumlu, Siirtli bir oldu, tek bir yürek halinde meydanlara, sokaklara doldu. Henüz 15 yaşında, şehadet şerbetini içen genç kardeşimiz, şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım Şanlıurfalıydı, Boğaz Köprüsü'nde şehit olan çoban Diyarbakırlıydı.

"Damat olacakken şehit oldu"



Velhasıl baş komutanımız, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Edirne'den Kars'a 7 bölgede, 81 ilde, 80 milyon vatandaşımızla birlikte vatan hainlerinin karşısında hep beraber dimdik olduk, bir yürek olduk. 15 Temmuz gecesi, bütün vatan için toprağa düşen aziz vatan evlatlarının her birinin adını, tıpkı Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çünkü her biri anasının kuzusu, eşinin gözbebeği, çocuklarının bir tanesiydi. Ama sahip oldukları tüm güzellikleri geride bırakıp can vermek için bir an tereddüt etmediler.

Örneğin Resul Kaptancı kız istemeye gitmek için hazırlanırken, darbeyi öğrenip sokağa çıktı. Damat olacakken şehit oldu. Resul kardeşimiz şehadet şerbetini içmeden önce yazdığı mesajda şöyle diyor; biz varken darbe neymiş. Vatanı bu hainlere teslim etmeyelim. Sokağa çıkıp ülkeye sahip çıkalım. Artık dünyanın da ismini bildiği Ömer Halisdemir, hainlere ilk kurşunu sıkan kahraman askerimizdi.

"İhanet üssü Akıncı"



İhanet üssü olan, Akıncı'da jetlerin kalkışını engellemek için büyük mücadele veren 8 vatan evladını şehit verdik. Safiye Hanım, az önce kendisini dinledik. Köprüde darbeci askerlerin üzerine tek başına yürüdü. Hainlerin ateşi sonucu gazi oldu. Yine uçaklarla bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 51 kardeşimiz şehadet şerbetini içti. İkiz polis memurlarımız Ahmet-Mehmet Oruç da vardı. Babaları Ali Oruç'u dinlerken hepimiz nasıl duygulandık.

"Doktor yaramı sar, tekrar gideceğm' dedi"

İkiz şehitlerimizin hayali helikopter pilotu olmaktı. Bu hayali gerçekleştirmek için burada eğitim alıyorlardı. Gözü dönmüş alçaklar bu iki kardeşi hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayırdılar. Fuat Bozkurt yaralanınca "Doktor yaramı sar, tekrar gideceğim" dedi. Dediğini yaptı, tekrar sokağa çıkı ve şehadet şerbetini içti. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler... Biz öyle bir milletiz ki, bir ölür bin diriliriz.



"Tamamen bertaraf edilecekler"



Vatanı namus biliriz, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli diyerek milyonlarca insan sel olup meydanlara ineriz. Ölüme yürürüz. Biz büyük bir milletiz. Çanakkale ruhuyla, Malazgirt ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla bugünlere geldik. İnşallah bu ruh her zaman canlı olacak, hiçbir zaman kaybolmayacak. Allah'ın izniyle hepimiz, herkes bundan emin olsun. Milletimiz müsterih olsun, artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini tamamen göreceğiz. Hiçbir güç, birlik ve bütünlüğümüzden önemli değil.

Bu canilerin, bu asker kılığına girmiş teröristlerin hak ettikleri ceza, hukuk devleti ilkesi kapsamında mutlaka verilecektir. Mahkemelerde tiyatro oynamaları, milletin aklıyla alay etmeleri onları o hazin sondan asla kurtaramayacaktır. Bugün Türkiye'yi ele geçirme hayaliyle yanıp tutuşanlar, yarın kendi günahlarında boğulacaktır. İçiniz rahat olsun, bu vatan için canını veren şehitlerimizin yakınlarının, gazilerimizin mücadelesi asla boşa çıkmayacaktır. Bugüne kadar hiçbir şeyden, hiçbir dayatmadan, hiçbir tehditten korkmadık, çekinmedik. Hiçbir güç bizi milletimiz için çıktığımız bu yoldan asla döndüremez. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, milletimizin desteği var olduğu müddetçe Türkiye'nin sırtını hiç kimse yerine getiremez.