Başbakan: Eyalet mevzusu iftira; değişiklikte eyalet sistemi maddesi varsa bugün görevi bırakacağım

Başbakan Binali Yıldırım, "Danışmanı 'eyalet sistemi' diyor, Erdoğan ses çıkarmıyorsa, ülkücülerin kararı ne olabilir?" ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. "Eyalet mevzusu iftira dışında birşey değil" diyen Yıldırım, "Bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa ben bugün bu görevi anında bırakacağım. Bu iftirayı atanlar görevini bırakabilecek mi? Üniter devlet konusunda en az ülkücü kardeşlerimiz kadar hassasız" diye konuştu.

"Bu anayasa değişikliğini Bahçeli ile beraber yaptık" hatırlatmasında bulunan Yıldırım, "Bu konulardaki o titiz çalışmaları şimdi lekelemek, kafa karıştırmak, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" görüşünü savundu.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında "kontrollü darbe" nitelendirmesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz'da işgale kalkışan darbeciler Kılıçdaroğlu'na yol açıyor, yol. Çıkmış, "15 Temmuz kontrollü bir darbedir" diyor. Kontrollüyse kimin kontrol ettiğini de biliyordur" diye seslendi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Başka bir şey bulamayanlar 'Türkiye eyalet sistemine geçecek' diyorlar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur bir de hükümetçikler olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri yanında Konya'da bir yerel hükümet... Öyle bir şey var mı! Türkiye'nin Cumhuriyet ile beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır. Bunun üstüne tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlık. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? PKK ile FETÖ ile bütün şer odaklarıyla verdiğimiz mücadele bayrak mücadelesidir, üniter devlet mücadelesidir. Bu gerçek ortadayken abuk sabuk birtakım yalanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu?

Bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa ben bugün bu görevi anında bırakacağım. Bu konu iftira dışında bir şey değil. Bu iftirayı atanlar görevini bırakabilecek mi? Üniter devlet konusunda en az ülkücü kardeşlerimiz kadar hassasız.

"Değişikliği Bahçeli ile birlikte yaptık"

Bu anayasa değişikliğini Bahçeli ile beraber yaptık. Bu konulardaki o titiz çalışmaları şimdi lekelemek, kafa karıştırmak, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Açık ve net söylüyorum, yapılan bu anayasa değişikliğinin içinde yer almayan hususlarla ‘eyalet gelecek, eyalete kapı açılacak’ gibi laflarla itibarsızlaştırmaya çalışanlar, toplumdan gerekli desteği bulamayanların başvurduğunu bir iftira dışında bir şey değildir. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Milletimiz bunu bilmelidir, bu konuda esas olan anayasanın içinde yazılanlardır. Esas olan bu ülkenin başbakanı olarak bizim söylediğimizdir, cumhurbaşkanımızın söylediğidir.

‘Her şey tek adam üzerinde toplanıyor. Diktatörlük, otoriteleşme, padişahlık, efendim Meclis’in yetkileri tek adama veriliyor… Yargı tek adama veriliyor… Şimdi ne kadar ilginç, FETÖ PKK Avrupa’daki bazı ülkeler de aynı şeyleri söylüyor. Ana muhalefetin genel başkanı da bu ağızdan konuşuyor. Anayasa metnini açacaksın, okuyacaksın. Orada ne yazıyorsa ona göre konuşacaksın. Başkalarından duyduğun gibi konuşamazsın. Ana muhalefet demek iktidar alternatifi demek. Peki ben şimdi soruyorum, siyasi partilerin olduğu yerde, seçime girdiği yerde patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? Padişahlık olur mu? 5+5 iki dönem ancak görev yapılacak bir yerde diktatörlük olur mu? Tek adamlık olur mu?

"Cumhuriyeti kuranlar bizi herhangi bir ülkenin esareti altına sokmadılar"

Türkiye'nin 94 yıldır bir demokrasi kültürü var. Cumhuriyeti kuranlar bizi herhangi bir ülkenin esareti altına sokmadılar. Bugün Allah'a şükür dünyanın birçok ülkesi arasında onurlu yerimizi aldık.

Mevcut sistemde milletvekilleri sözlü soru sorabiliyor. Yeni sistemde yazılı. Soru sorulacak 15 gün içinde cevap verilebilecek. Yine mevcut sistemde cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor, yeni sistemde tüm konularda suçlanabiliyor, hakkında soruşturma istenebiliyor. Bu mu Meclis'in zayıflaması? İnsanları "hiçbir şey bilmiyor" yerine koymak en büyük saygısızlıktır. Artık hangi bilgiyi arıyorsanız giriyorsunuz internete, arama motorlarıyla her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Eskiden olduğu gibi değil. Eskiden seçim dönemlerinde bir sürü şey söyleniyordu, sonrasında kimse takip edemiyordu. Şimdi ise söylediğiniz her şey saniyeler içerisinde yayılıyor, sorumluluk sahibi olmalısınız. Söyleyeceğiniz her şey vatandaşı bağlar, ülkeyi bağlar. Meclis savaş ilan edebiliyor, para basıyor. Eskide de var, yenide de var.

Şu an iktidarın istemediği kanun çıkmaz. Meclis iktidarın baskısı altında. Yeni sistemde bu kalkıyor, vekiller güçleniyor. Milletvekili bölgesinde bakanla eşit hale geliyor. Bir bölgede milletvekili varsa, bakan varsa oradaki siyasetin nasıl yürüdüğünü görüyorsunuz. Hepsinin gelecek beklentisi var. Netice itibariyle Meclis kendi işine dönüyor. İcra da cumhurbaşkanının kurduğu kabinesiyle yoluna devam ediyor. Neden böyle oluyor? Mevcut sistemde güvenoyu var, bunda güvenoyu yok. Niye yok? Çünkü güvenoyunu sandıkta millet veriyor.

"Başbakan astılar, bakan astılar"

Sandıkta garantili hükümet sistemi kuruyorsunuz. Kimi seçtiyseniz o. Onun dışında kimse yok. Bütün yaygara niye biliyor musunuz? Bütün yaygara şu: Türkiye 60 ihtilalinde çok kötü bir sınav verdi. Yüzde 50-60'la seçilen iktidarı hiçbir sebep yokken darbeyle alaşağı ettiler. Başbakan astılar, bakan astılar. Bu vesayet alışkanlığı sonra devam etti. 71'de yine darbe tehditi, o da cumhurbaşkanlığı seçiminde...

15 Temmuz'da işgale kalkışan darbeciler Kılıçdaroğlu'na yol açıyor, yol. Çıkmış, "15 Temmuz kontrollü bir darbedir" diyor. Kontrollüyse kimin kontrol ettiğini de biliyordur.

Az önce de çıkmış diyor ki 'Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar, yazık değil mi? 187 milyon fazladan para ödenecek' Biz bu adamı hesap uzmanı biliyorduk. Orada da çaktı, hesabı da bilmiyor. Bilmediğini de biliyorduk da kendisi söyledi. 50 vekilin 5 senede alacağı para 45 milyon, çıkardı 187 milyona. Çıkardığı hesap bu, anayasayı da böyle okuduysa vay haline.



CHP'liler diyor ki 'Binali Yıldırım'ı seviyoruz, o yüzden hayır diyoruz' Birden bire bana kara sevdalı oldular. Ne diyeceğiz buna? Ya sen beni sevmeyi bırak da memleket için çalış. İktidar olmak için çabala. Ne yapacaksın beni? Ben koltuk meraklısı değilim, ben memleket sevdalısıyım.