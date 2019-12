Başbakan et fiyatlarını yüksek buldu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da babasının mezarlığını ziyaret ettikten sonra Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geçti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Erdoğan, saat 18.00 sıralarında Kısıklı’daki evine geldi.





2 KİLO YEŞİL ELMA 2 KİLO ARMUT ALDI



Erdoğan bir süre sonra sivil plakalı aracıyla evden çıktı. Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte mahallesindeki markete girdi. Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren alışverişin ardından marketten ayrıldı. Erdoğan tekrar evine geçti.



Marketin manav bölümünden 2 kilo yeşil elma, 2 kilo da armut alan Başbakan Erdoğan, 18 lira ödediği öğrenildi.



Market sahibi Coşkun Özkurt, "Armut verdik. Bir de bu yeşil elmalardan verdik kendisine. 2’şer kilo. Kendisi istedi özellikle. İşlerden bahsettik. İyi dedik" diye konuştu. Özkurt, Başbakan’ın özellikle yeşil elmaları sorduğunu söyleyerek, "Biliyor demek ki ekşi olduğunu onları sordu ve onlardan aldı. Ben seçtim. Başka bir şey almadı sadece dolaştı baktı. Hayırlı işler dedi" şeklinde konuştu.





2 LİRA PARA ÜSTÜ ALDI



Özkurt, Başbakan Erdoğan’ın et fiyatlarını da sorduğunu kaydetti. Özkurt, "Et fiyatlarını sordu, Biraz yüksek geldi et fiyatları. Kırmızı etin fiyatı biraz yüksek geldi. Yüksek fiyat olduğu için alamadı. Oğlu ise hiçbir şey almadı. 18 lira parasını aldık Başbakanın. 2 lirasını da iade ettik“ dedi. Özkurt, Başbakan’ın bugüne kadar kendisinden hiç alışveriş yapmadığını söyleyerek, “Komşumuz ama ilk defa gördük. Bayramlaştık. İyi bayramlar dedik. Burası 60 yıllık. Ben 30 seneden beri buradayım “ dedi.





ET FİYATLARINI SORDU AMA ALMADI



Marketin kasabı Ayhan Yıldırım ise Başbakan ile et fiyatlarıyla ilgili konuştuklarını söyledi.



Yıldırım, “ Kendiside bana sordu fiyatları. Şu anda yükselişte dedim et fiyatları. Fiyatların inmediğini söyledi kendisi de. 'Şu etin fiyatı ne kadar' dedi. 31.5 TL dedim. Yanında yardımcısı vardı. 'Bayağı yükselmiş et fiyatları iki haftada' dedi. Sanırım şöyle bir dolaşmaya geldi. Alıcı olarak gelmedi ama normal şartlarda ne kadar olduğunu öğrenmek istedi fiyatların. Bana sordu ben de cevabını verdim" diye konuştu.