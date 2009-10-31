Başbakan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda CHP lideri Deniz Baykal ile erken seçim konuştuğu iddialarını yalanladı. Erdoğan, "Ben böyle bir şey söylemedim. Külliyen yalan. Seçim zamanında yapılacak" dedi.



Başbakan Erdoğan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası ve eklerinin açılış töreninde konuştu.



Konuşmasında erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, "Artık seçimler ilan edilen tarihlerde yapılacak. 2 ay, 3 ay öne alırsın ayrı mesele... Seçimin tarihi ne zamansa seçim o zaman yapılacak" dedi.



Erdoğan, "Erken seçim niyetimiz olsa ben bunu önce halkımla paylaşırım. Niye ana muhalefet liderine söyleyeyim?" ifadesini kullandı.



Başbakanlık kaynakları dün de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de Başbakan Erdoğan ile Deniz Baykal arasında bir sohbet gerçekleştiğini, ancak gazetelere yansıdığı biçimde özellikle "erken seçimi ima eden bölümlerin sohbette yer almadığını" bildiren bir açıklama yaptı.



Deniz Baykal'a atfen, "Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Bu yüzden yurt gezilerimizi sürdürüyoruz" ve Başbakan Erdoğan'a atfen, "Evet haklısınız, her şey olabilir" cümlelerinin "sohbet sırasında konuşulmadığı ve tamamen hayal ürünü olduğu" ifade edildi.