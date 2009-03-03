Başbakan, Ergenekon’u üçe katladı

Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin araştırmaları sonucu Şubat ayının en medyatik ismi 11 bin 648 haberle Başbakan Erdoğan.





29 Ocak’ta Davos Zirvesi’ni terk eden Erdoğan’ın Şubat ayı süresince konuyla ilgili çıkan haberleri, köşe yazarlarının yorumları ile birlikte Başbakan’ı tüm gündem konularının üzerine çıkardı. Başbakan, Şubat ayında, 3 bin 411 adet haber alan Ergenekon Davası’nın üç katından daha fazla haberle basında yer aldı.



Erdoğan’ı, muhalefet partisi lideri Deniz Baykal 3 bin 400 adet haberle takip etti. Şubat ayının üçüncü medyatik ismi ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.



Siyasi partiler arasında yapılan araştırma da ise yine en medyatik parti 16 bin 573 haber ile AKP olarak raporlandı. Adayların seçmenlerine ulaşmak için en önemli mecralardan biri olan medyayı iyi kullanması gereken bu dönemde ikinci sırayı 12 bin 617 haber ile CHP alıyor. Üçüncü sırada ise 7 bin 735 adet haber ile MHP bulunuyor.



Kim, kaç kez haber oldu?



1- AKP: 16.573 / TAYYİP ERDOĞAN: 11.648

2- CHP: 12.617 / DENİZ BAYKAL: 3.400

3- MHP:7.735 / DEVLET BAHÇELİ: 849

4- DSP: 3.092

5- SAADET PARTİSİ 3.030

6- DTP: 2.675

7- DEMOKRAT PARTİ: 2.429

8- ANAVATAN PARTİSİ: 1.566

9- BBP: 883

10: GENÇ PARTİ: 521



En medyatik belediye



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.113 adet haber ile birinci. İzmir ise 856 haber kez haber oldu. Bu iki büyük ili 402 haber ile Ankara Büyükşehir Belediyesi takip etti.



1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1.113

2- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 856

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 402

4- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 334

5- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 286

6- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 222

7- DENİZLİ BELEDİYESİ: 180

8- ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 168

9- TRABZON BELEDİYESİ: 162

10- MALATYA BELEDİYESİ: 143



İstanbul’da Kadir Topbaş 1.216, Kemal Kılıçtaroğlu 2 bin 70; Ankara’da Melih Gökçek 2 bin 46, Murat Karayalçın 554, İzmir’de mevcut Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu 753, AKP adayı Taha Aksoy 314 adet haber ile yer aldı.



İSTANBUL



KEMAL KILIÇTAROĞLU: 2.070

KADİR TOPBAŞ 1.216



ANKARA



MURAT KARAYALÇIN: 554

MELİH GÖKÇEK 2.046



İZMİR



AZİZ KOCAOĞLU 753

TAHA AKSOY 314

