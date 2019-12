-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN ZAFER HAFTASI MESAJI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak bu uğurda büyük mücadeleler veren aziz milletimiz, ebediyen bu topraklarda hür yaşamaya devam edecektir. Bugün bize düşen bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla yayımladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Bağımsızlık ve hürriyet aşkını tarih boyunca eşsiz zaferlerle taçlandıran aziz milletimizin vatan sevgisi, en iyi ifadesini her zaman Mehmetçiğin yüksek ruh ve ahlakında, kahramanlık ve cesaretinde bulmuştur. Milletimizin tarihe kaydettiği destansı zaferler, bugün çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelini oluşturmuştur. Bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak bu uğurda büyük mücadeleler veren aziz milletimiz, ebediyen bu topraklarda hür yaşamaya devam edecektir. Bugün bize düşen bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamlı hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum. Zafer Haftasını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihimizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarını ve vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.''