T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN ZAFER HAFTASI MESAJI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 15:18

-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN ZAFER HAFTASI MESAJI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak bu uğurda büyük mücadeleler veren aziz milletimiz, ebediyen bu topraklarda hür yaşamaya devam edecektir. Bugün bize düşen bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla yayımladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Bağımsızlık ve hürriyet aşkını tarih boyunca eşsiz zaferlerle taçlandıran aziz milletimizin vatan sevgisi, en iyi ifadesini her zaman Mehmetçiğin yüksek ruh ve ahlakında, kahramanlık ve cesaretinde bulmuştur. Milletimizin tarihe kaydettiği destansı zaferler, bugün çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelini oluşturmuştur. Bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak bu uğurda büyük mücadeleler veren aziz milletimiz, ebediyen bu topraklarda hür yaşamaya devam edecektir. Bugün bize düşen bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamlı hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum. Zafer Haftasını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihimizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarını ve vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24