'Başbakan Erdoğan'ın yıldızı giderek sönüyor'

Avrupa basınında son zamanlarda Başbakan Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştiriler sürüyor.

Avusturya’da yayımlanan Wiener Zeitung gazetesi de, Ankara'nın “reform yorgunu” olduğunu öne sürerken “Bir yıldan beri süren yoğun siyasi mücadelenin ardından Erdoğan'ın yıldızı sönüyor” iddiasına yer verdi.



ABHaber’e göre, Wiener Zeitung, Türkiye’de reform programının hala “yerinde saydığını, AKP’nin anketlere göre puan kaybettiğini savunduğu haberinde şunları da yazdı.



“Bir yıldan beri süren yoğun siyasi mücadelenin ardından Başbakan Erdoğan'ın yıldızı sönüyor. 54 yaşındaki politikacı gerçi, İslamcı muhafazakâr AKP'nin, başörtüsü konusundaki amansız bir ihtilafın ardından kapatılmasını kıl payı önleyebildi, ama vadettiği, Türkiye'yi AB'ye katılıma hazırlayacak olan reform programı hala yerinde sayıyor. Parti, kamuoyu araştırmalarına göre puan kaybediyor.”



Gazete, AB'nin, kasım başında açıkladığı yıllık “İlerleme Raporu”nda da Erdoğan hükümetinin, aldığı güçlü siyasi desteğe karşın “siyasi ve anayasal reformları içeren bir program sunmadığına” işaret edildiğine de dikkat çekti.



Raporda ordunun hala "gözle görülür bir siyasi nüfuza" sahip olduğu, azınlık haklarının uygulamada hala korunmadığı, idari reformda da ancak “sınırlı bir ilerleme” sağlandığı belirtildiğini vurgulayan gazete, “Türkiye'yi destekleyenler açısından bu rapor oldukça üzüntü verici” ifadesini de kullandı.

