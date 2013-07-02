Başbakan Erdoğan'ın tatilini geçirdiği gizli cennet açığa çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesiyle birlikte Urla’ya bağlı Zeytineli Köyü’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Hacılar Koyu’nda tatil yaptığı haberinin yayılması üzerine gözler adı hiç duyulmamış bu köye çevrildi.



Hürriyet gazetesinden Banu Şen’in haberine göre, Çeşme – İzmir yolunun 6 kilometre güneyinde yer alan köye yerleşim yaklaşık 400 yıl önceye gidiyor. Zeytin ağaçları ve bir tarihi zeytinyağı işliği bulunan köy adını da zeytinden alıyor. Yaklaşık 10 yıl önce tarihi bölgede araştırma yapmaya başlayan Ertan İplikçi, İzmirli Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Levent Köstem ile yayınladıkları Urla-Zeytineli Köyü Zeytinyağı İşliği kitapçığında tarihi bölgeyi tüm detayları ile aktarıyor. Urla’da Klozemania Kazı alanında bulunan Ertan İplikçi, Zeytineli’ni “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tatillerin geçirdiği koyun doğası çok güzel. Özellikle deniz… Denizi sakin, kuzey rüzgarını direk karşı taraftan alıyor. Üst kısımlarında bir sarnıç ve ağıl var. Yolun ilk girişi biraz bozuk olsa da asfaltlı bir yolu var” sözleriyle anlattı.

Her Temmuz ailece tatil

Haberde, Başbakan Erdoğan’ın, 20-30 yıldır her sene Temmuz ayında hatta iki kez bu cennet koyda tatil yaptığı, burada misafirhane gibi ailece kullandıkları evde kaldığı bilgisi yer alıyor. Habere göre, koyda evi olanlara yakın bir isim, Başbakan Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana bu misafirhanenin bulunduğunu söyledi. Koyda 7-8 ailenin daha evi bulunduğunu ve hepsinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dava, yol arkadaşlarına ait olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan’ın ailesi ve aynı zamanda komşusu olan yol arkadaşlarıyla birlikte buradaki evde dinlendiğini ifade etti.

Cezaevinden çıkınca da gitmişti

Koy, Başbakan Erdoğan’ın bundan önce birkaç kez yaptığı tatillerle de gündeme gelmişti. Başbakan Erdoğan, dava arkadaşı, kadim dostu Kadir Boyacı ve kardeşlerinin de evinin bulunduğu koya 2010 yazında da yine bir Temmuz ayında gelmiş bu tatil de basına yansımıştı. Yoldan hiçbir şekilde görülmeyen ve iki tarafı da dağla çevrili özel koyda denize giren, dinlenen Başbakan Erdoğan’ın, tatili sırasında Zeytineli köyündeki vatandaşlarla sohbet ettiği, ormana giren keçiler yüzünden ceza yazılan köylülerin şikayeti üzerine Orman Bakanlığı'nı arayarak konuyla ilgilenmelerini istediği öğrenilmiş ve o dönem yansıyan haberlerde Başbakan Erdoğan'ın cezaevinden çıktıktan sonra da hemen aynı koya gelerek dinlendiği konuşulmuştu.

