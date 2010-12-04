-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN REKTÖRLERLE BULUŞMASI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle buluşması sona erdi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde yapılan ve 74 üniversite rektörünün katıldığı buluşma, yaklaşık 5.5 saat sürdü. Toplantıya, Devlet Bakanları Mehmet Aydın ve Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ve Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da katıldı. Geçen hafta yapılan rektörler buluşmasına da 79 rektör katılmıştı.