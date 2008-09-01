Başbakan Erdoğan'ın konvoyunda kaza

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyunda meydana gelen kazada Başbakanlık korumalarından biri yaralandı.



Başbakan Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na katılmak için Subayevleri semtinden Başbakanlık Merkez Bina’ya gelmek için korumalarıyla beraber yola çıktı. Çankırı Caddesi üzerinde konvoyun geçişi sırasında başka bir otomobilin yola çıkması üzerine Başbakanlığın motorsikletli korumalarından biri bu arabaya çarptı.



Kaza üzerine Başbakan Erdoğan konvoyu durdurarak yaralanan korumanın yanına giderek sağlık durumunu sordu ve “geçmiş olsun” dedi. Erdoğan, daha sonra Bakanlar Kurulu'na katılmak için Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi.



Yaralı koruma polisi Numune Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

