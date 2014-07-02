'Başbakan Erdoğan'ın istifa etmesi söz konusu değil'

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Emrullah İşler, Ukrayna'da ayrılıkçılar tarafından kaçırılmasından 32 gün sonra serbest bırakılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) personeli Memet Kılıç'ı makamında kabul etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada "Bizim için cumhurbaşkanlığı makamına çıktığımız zaman orası bir dinlenme makamı asla olamaz, olmayacaktır" ifadesini kullandığı hatırlatılarak yöneltilen "Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda farklı bir cumhurbaşkanı mı görmüş olacağı" sorusu üzerine İşler, şöyle konuştu: "Halkın doğrudan seçeceği cumhurbaşkanı elbette ki daha farklı bir konumda olacak Çankaya Köşkü'nde. Sayın Başbakanımızın da dün anlatmaya çalıştığı odur ama bu şu demek değil; Tabii ki Sayın Başbakanımız öncelikle Anayasa'da kendisine verilen yetkileri kullanacak. Zaten mevcut Anayasa'da, 1982 Anayasası'nda cumhurbaşkanının yetkilerinin oldukça geniş olduğunu hepimiz biliyoruz.



Bir de Başbakanımızın şöyle bir özelliği var. Başbakanımız bulunduğu makamlardan güç alan değil bulunduğu makamlara ya da geldiği makama güç katan, önem atfeden bir lider. Dolayısıyla belediye başkanlığında da başbakanlığında da farklı bir başbakan olmuştur. İnşallah şimdi de cumhurbaşkanlığına geldiği zaman da farklı bir cumhurbaşkanı olacak. Dünkü konuşmasında zaten nasıl bir cumhurbaşkanı olacağının satır aralarında mesajlarını verdi. Ben yeni dönemin hayırlı olacağını düşünüyorum. Yeni Türkiye'nin mimarı olarak halkın seçeceği ilk cumhurbaşkanı olmak en çok ona yakışır ve öyle olmasını temenni ediyorum."

AK Parti'ye yakışır şekilde adaylarını açıkladıklarını kaydeden İşler, MHP ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı için çatı adayını açıklayışıyla AK Parti'nin adayını açıklayışı arasında önemli fark bulunduğuna dikkat çekti.

AKP'ye üzerinde oyunlar oynandı

İşler, yeni bir Türkiye inşa ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Yeni Türkiye'yi inşa eden ve inşa faaliyetinin mimarı olan Sayın Başbakanımız cumhurbaşkanlığı adayı olarak açıklandı. Yeni Türkiye'ye yakışır bir şekilde görkemli bir törenle, çok anlamlı duygulu ifadelerin geçtiği bir törenle açıklanmış oldu. AK Parti üzerinde 17-25 Aralık operasyonlarından sonra birtakım oyunlar oynandı, mühendislik faaliyetleri yapıldı. Çok şükür AK Parti'nin bütün mevcut milletvekillerinin yani 311 milletvekilinin imzasıyla Sayın Başbakanımızın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini öncelikle AK Parti'nin birlik ve beraberliğini göstermesi açısından son derece önemli ve manidar buluyorum."

'Başbakanlıktan istifa etmesi söz konusu değil'

İşler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olamayacağı" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya ise herhangi bir sıkıntı bulunmadığı yanıtını verdi.

Halkın seçeceği ilk cumhurbaşkanı olmanın, Başbakan Erdoğan'a yakışacağını 10 Ağustos'ta Kılıçdaroğlu'nun da göreceğini vurgulayan İşler, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle Başbakanlık'tan istifa etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.