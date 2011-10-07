-Başbakan Erdoğan'ın annesi vefat etti İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan vefat etti. Kadıköy'deki Medipol Hastanesinde bir süredir tedavi altında bulunan Tenzile Erdoğan bu sabah 09.15'te hayatını kaybetti. Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 30 Eylül'de saat 18.00 civarında karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan klinik radyolojik ve laboratuvar tetkikler sonucunda Tenzile Erdoğan'a akut kolesistit tanısı konulmuş, gerekli ameliyat hazırlıklarını takiben, 1 Ekim saat 11.00'de hastane hekimlerinden Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığındaki ekip tarafından kolesistektomi (safra kesesinin alınması) operasyonu gerçekleştirilmişti.