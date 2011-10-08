-Başbakan Erdoğan'ın annesi son yolculuğuna uğurlanıyor İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatından dolayı Üsküdar Kısıklı'daki konutunda yoğun şekilde taziye ziyaretleri yapılıyor. Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddede, sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı konutun çevresinde bazı aile yakınları bekleyişlerini sürdürüyor. Konutunun yakınında bir ambulans bekletiliyor. Bu arada, cenaze aracının erken saatlerde Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu sokağa giriş yaptığı görüldü. Öte yandan, bazı akrabaları ile Kaya Çilingiroğlu ve sanatçı Adnan Şenses'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Başbakan Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretlerinin aralıksız devam ettiği gözlendi. Başbakan Erdoğan'ın konutunun karşısında bulunan ve basın mensuplarının beklediği boş arsada ise Üsküdar Belediyesi tarafından çay ve su servisi yapılıyor.