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Politika

Başbakan Erdoğan'ı şaşırtan 'evet'

Erdoğan, Tokat'taki mitingde kendisini dinlemeye gelenlere bir soru sordu, yanıt olarak 'evet' karşılığını alınca şaşırıp kaldı.

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - Erdoğan, Tokat'taki mitingde kendisini dinlemeye gelenlere bir soru sordu, yanıt olarak 'evet' karşılığını alınca şaşırıp kaldı.


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Başbakan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun türbanı çözeceğine inanıyor musunuz?" diye sordu, aldığı cevap karşısında şaşırıp kaldı ve soruyu tekrar sordu.

Başbakan Erdoğan, partisinin Tokat mitiginde, kendini dinleyen kalabalığa "Kılıçdaroğlu'nun türban sorunun çözebileceğine inanıyor musunuz?" diye sordu.

Kalabalık hep bir ağızdan "Evet" deyince, Başbakan şaşırıp kaldı ve kısa süreli bir sessizlik oldu.

Başbakan daha sonra "İnanmıyorsunuz değil mi" sorusunu yöneltince herkes hep bir ağızdan "evet" dedi.

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