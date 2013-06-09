Başbakan Erdoğan'ı gülümseten pankart...

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısının gerçekleştirildiği Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı'na 13.55'te geldi. Erdoğan'ı, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Genel Sekreter Haluk İpek, İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve partililer karşıladı.

Erdoğan'a sevgi gösterisi

Başbakan Erdoğan, il başkanlığına geldiği sırada AKP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınındaki apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve AKP flamalarını sallayarak, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bir balkona da Başbakan Erdoğan'ın en sevdiği şairlerden biri olan Sezai Karakoç'un "Sürgün" şiirinde sürekli tekrarlanan "Ey sevgili" ve "Sende anahtar vardır" pankartları asıldığı görüldü.