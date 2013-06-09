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Politika

Başbakan Erdoğan'ı gülümseten pankart...

Başbakan Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında pankartlar ve bayraklarla karşılandı

09 Haziran 2013 00:22

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısının gerçekleştirildiği Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı'na 13.55'te geldi. Erdoğan'ı, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Genel Sekreter Haluk İpek, İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve partililer karşıladı.

 

Erdoğan'a sevgi gösterisi

 

Başbakan Erdoğan, il başkanlığına geldiği sırada AKP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınındaki apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve AKP flamalarını sallayarak, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bir balkona da Başbakan Erdoğan'ın en sevdiği şairlerden biri olan Sezai Karakoç'un "Sürgün" şiirinde sürekli tekrarlanan "Ey sevgili" ve "Sende anahtar vardır" pankartları asıldığı görüldü.

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