-Başbakan Erdoğan'dan vatandaş ziyareti İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı mahallede oturan Tülin ve annesi Fatma Horasan'ın evine misafir oldu. Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir aile yakınını ziyaret ettikten sonra, evine dönüş yolunda Kısıklı Caddesi üzerinde gördüğü Tülin Horasan'ı korumalarının aracına aldırdı. Daha sonra Tülin Horasan'ın evine giden Erdoğan, yaklaşık 1 saat boyunca burada misafir oldu. Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Tülin Horasan, Bağlarbaşı'na ekmek almaya gittiğini, evine dönerken Başbakanlık konvoyunun geldiğini görünce her zaman yaptığı gibi yine konvoya el salladığını, bu esnada konvoyun bir anda önünde durduğunu söyledi. Başbakanlık korumalarının kendisini arabaya davet etmeleri üzerine arabaya bindiğini, arabada korumaların evini tarif etmesini istediklerini belirten Horasan, şöyle devam etti: ''Evimi tarif ettim. Başbakanımızla birlikte evime geldik. Bu arada yolda annemi cep telefonuyla arayıp, 'Başbakanımızla eve geliyorum' diye haber verdim. Tabii bu arada çok heyecanlandım. Dilimin uyuştuğunu hissettim. Başbakan, kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte evimize geldi. Kendisine çay ikram ettik. Bisküvi çıkardık. 50 dakika oturdu. Sohbet ettik. Eski oturduğumuz evden bahsettik ve buraya taşındığımızı, babamın vefat ettiğini, babamın da onu çok görmek istediğini söyledim. Ama nasip olmadı babama. Ama babam her zaman onun geleceğini biliyordu, hissediyordu. Babam 2 Aralık'ta vefat etti. Bu zamana kısmetmiş. O görmedi ama herhalde bir şekilde hissediyordur. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Yani Başbakan'ın vakit ayırması beni çok mutlu etti. Bir anda evime gelmesi, zamanını ayırması, üstelik de şu anda dinlenmesi gereken bir dönemde gelmesi gerçekten çok mutlu etti beni. Böyle bir Başbakanımız olduğu için ülkem adına gurur duyuyorum.'' Tülin Horasan, Başbakan Erdoğan'dan herhangi bir talebi olmadığını, kendisini sadece misafir ettiklerini belirterek, tek amacının Başbakan'ın evine gelmesi ve onu misafir etmek olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan'ın sohbette Kasımpaşa'daki yaşantısından bahsettiğini kaydeden Horasan, kendisinin de Başbakan Erdoğan'a babasını yeni kaybettiğini, annesiyle yaşadığını, memleketten, memleketin ananelerinden bahsettiklerini dile getirerek, Başbakan Erdoğan'a Türkiye için yaptığı güzel şeyler için teşekkür ettiğini anlattı. Başbakan Erdoğan'ın insanlara çok değer verdiğini bildiğini, kendi gözünde onun önce insan, sonra Başbakan olduğunu vurgulayan Horasan, ''Onun mütevazı kişiliği beni çok çok memnun ediyor. Böyle Başbakanımız olduğu için memleketim adına gerçekten gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan'ın evlerine gelmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Horasan, ''Hep bir gün gelecek diye bekliyorduk'' dedi. Tülin Horasan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı geçen yıl evine davet ettiğini, Erdoğan'ın da kendisine, ''Vaktim olursa gelirim'' dediğini aktararak, ''Fırsat bugüneymiş. Bugün de ekmek almaktan dönerken tesadüfen karşılaştım. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü beklemediğim bir anda oldu böyle bir şey. Çok güzel sohbet ettik. Sohbetimiz o kadar sıcak bir ortamda geçti ki hala inanamıyorum. Zaten hala şoktayım'' şeklinde konuştu.