Erdoğan: Bakanlık, T.C.'yi kaldırdıysa arkasında durmalıydı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılması kararından geri adım atmasıyla ilgili "Haberim yok. Ama bu karar alındıysa, arkasında durulmalıydı" dedi.

Dün kahvaltıda Ege Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki endişeleri ileten milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak onlara bir takım önerilerde bulundu.

"İzmir AKP'nin olmalı" diyen Erdoğan, CHP ile aralarındaki oy oranlarındaki farkın giderek kapandığını ifade etti.

Başbakan ayrıca, son günlerde sosyal medyanın en önemli gündem maddesi olan Sağlık Bakanlığı logosu ve bazı valilik tabelalarından T.C'nin kaldırılması konusunda ilk kez konuştu. Erdoğan, ''Haberim yok. Ama bu karar alındıysa, arkasında durulmalıydı'' yorumunda bulundu.

'T.C. tartışmaları hassasiyet yarattı'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Ege milletvekilleri, seçim bölgelerinde çözüm süreci, anayasa değişikliği ve TC tartışmalarıyla ilgili vatandaşların hassasiyetlerini paylaştılar. Milletvekilleri, “TC tartışmaları hassasiyet yarattı”, “En çok karşılaştığımız soru; çözüm sürecinde bir taviz verilecek mi? Öcalan’a af gelecek mi?”, “Bölgede güneydoğu kökenli ögrencilerin evine, ülkücüler baskın yapıyor?”, “Tek vatan, tek bayrak, tek millet konusunda hassasiyet var” şeklindeki değerlendirmeleri ilettiler.

Erdoğan: Ateşin üzerinde yürüyoruz

Erdoğan eleştiriler için, “Ateşin üstünde yürüyoruz, farkındayız. 2001’de Afyon’dan yola çıktığımızda ‘Tek vatan, tek bayrak, tek devlet’ dedik. O gün ne dediysek, bugün de o. En ufak bir taviz vermedik. Belgeleyemezler, ispat edemezler” dedi.

'Onlar bir çalışıyorsa, biz on çalışacağız'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arazide çok yoğun çalışmamız gerekiyor. Şu anda gerçek manada tarih yazıyoruz. Yeni ufuk açıyoruz. Hepinizin bu süreçte etkin rol alın. Bir iftiranın yayılması, doğrunun yayılmasından daha hızlı oluyor. Sorun üretmek çözüm üretmekten daha kolay. Muhalefetin yaptığı gibi. Onlar bir çalışıyorsa, biz on çalışacağız. Onlar bir kişiye ulaşıyorsa, biz on kişiye ulaşacağız."

'Bizde 12 Eylül dönemi iktidarı yok'

"Vatan, millet, bayrak, inanç gibi değerler istismara çok açık. Biz risk aldık, muhalefet ise risk almıyor. Neticeye ulaştığımızda muhalefet mahçup olacak. Muhalefet iki soruyla gündeme gelmek istiyor. Bir, çözüm nasıl olacak, iki terör sona ererse ne olacak? Teröre hiçbir taviz vermedik. Belgeyemezler, ispat edemezler. Hiçbir pazarlık yoktur. ‘Devlet, PKK karşısında yenildi, taviz verildi’ diyorlar. Buna en güzel cevabı veririz, ama kışkırtmaktan başka bir amaca hizmet etmez. (12 Eylül’de olduğu gibi ruhsatlı ruhsatsız silahlar teslim edilsin önerisine) Bizde 12 Eylül dönemi iktidarı yok. Böyle bir şey olmaz. Aksi halde suç ortamı olur."

'MHP'nin bu yaptığı terördür'

"MHP’de olduğu gibi vatandaşı tahrik eden bir genel başkanla bir yere varamazsınız. CHP’de de durum aynı, orada farklı gelişmeler olacağını yakında göreceksiniz. Akil insanlara karşı Kayseri’de bir provokatif durum oldu. Başta MHP il başkanı olmak üzere provoke ediyorlar. Oraya gelenler istiklal Marşımıza karşı değiller ki? Onların bu yaptığı terörize etmektir. MHP’nin bu yaptığı terördür.”

T.C. olayından haberim yok

"T.C.’nin kaldırılması olayından hiç haberim yok. Bursa’da valilik dediğimiz zaman Rusya-İngiliz valiliği mi akla gelecek? İngiltere’de falan bu yerlerde sadece numara yazar. Ama bu karar alındıysa, arkasında durulmalıydı. Bu arada sosyal medyayı en az onlar kadar iyi kullanalım."

'Ak Parti’nin oyu % 37'

Erdoğan, Ege bölgesindeki illerde partilerin oy oranlarına ilişkin anketi de paylaştı. Erdoğan, İzmir’de AKP’nin yüzde 37, CHP’nin yüzde 43, MHP’nin yüzde 13 oyu olduğunu söyledi. Ankete göre İzmir’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu başarılı bulanlar yüzde 41, başarısız bulanlar yüzde 36; ‘Yeniden oy veririm’ diyenler yüzde 42, ‘Oy vermem’ diyenler yüzde 42 çıktı.