-BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA TEPKİ AMASYA (A.A) - 04.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu-Çankırı karayolunda polis aracına yapılan saldırıya ilişkin, ''Bu namert eller, demokrasi mücadelesine inanmayan bu karanlık zihniyetler, bunlara ne dersek deyiniz, bu teröristler, bu ayrımcı güçler, sandıkta meselelerini halledemeyeceğini anlayanlar, ancak bu yollarla netice alacaklarını zannediyorlar'' dedi. Başbakan Erdoğan, yola Menderes'in ifade ettiği gibi kefen giyerek çıktıklarını vurgulayarak, ''Allah'ın kader planında bizler için koymuş olduğu ömrü, tayin ettiği ömrü, kimsenin kısaltmaya veya uzatmaya gücü yetmez'' diye konuştu. Erdoğan, Yavuz Selim Meydanı'nda partisince düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşa hitap etti. Kastamonu-Çankırı karayolunda polis aracına yapılan saldırıya değinen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Konuşmama hüzünle başlıyorum, üzüntülüyüm. Zira Kastamonu'dan ayrıldıktan sonra konvoyumuzdaki eskortumuzu ne yazık ki ateşe tutmak suretiyle bir polis kardeşimiz şehit oldu, bir polis kardeşimiz şu anda yaralı hastanede. Bu namert eller, demokrasi mücadelesine inanmayan bu karanlık zihniyetler, bunlara ne dersek deyiniz, bu teröristler, bu ayrımcı güçler, sandıkta meselelerini halledemeyeceğini anlayanlar, ancak bu yollarla netice alacaklarını zannediyorlar. Şunu özellikle bilmelerini istiyoruz; Biz bu yola merhum Menderes'in ifade ettiği gibi kefenimizi giyerek çıktık. Allah'ın kader planında bizler için koymuş olduğu ömrü, tayin ettiği ömrü, kimsenin kısaltmaya veya uzatmaya gücü yetmez. Halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanarak biz bu yola çıktık ve 789 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarını biz kimseye böldürtmeyeceğiz. 74 milyonu asla bir birine düşürmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Ama buna inanmayanlar her zaman olacaktır. Tıpkı Habil ile Kabil nasıl ki birbirlerini kıskanarak, ne yazık ki o zaman Kabil kardeşi Habil'i öldürerek bir düşmanlık başladıysa, bir haset, bir kin başladıysa insanlık boyunca bu olacak biz bunu da biliyoruz. Fakat istiyoruz ki bu vatan toprakları üzerinde kin olmasın, haset olmasın, fesat olmasın, fitne olmasın. Bu topraklar üzerinde sandık ortadayken sandığın dışında başka yolları kimse aramasın. Ama arıyorlarsa bilsinler ki benim bu sevgili milletim, bu aziz milletim hiçbir zaman teröre, teröriste, eli silahlı olan çeteye, eşkiyaya pirim vermeyecektir.'' Olayda şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ''Ailesine sabır dilerken tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralımıza rabbimden şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlar bu milletin sigortasıdır, onlar bu milletin adeta istikamet oklarıdır'' diye konuştu.