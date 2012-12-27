Başbakan Erdoğan'dan PKK'ya: Avucunuzu yalayacaksınız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın 2012 yılını ''final yılı'' ilan ettiğini belirterek, ''Şimdi diyorlar ki 'finali bir yıl daha erteledik'. Avucunuzu yalayacaksınız. Siz bu ülkede bizimle final falan yapamazsınız. Ya insan gibi yaşar, bu milletin içinde barınırsınız yahut da kendinizine yaşayacak başka ülkeler bulursunuz. Veyahut da ebediyen mağaralarda, inlerde kalırsınız ki biz sizi inlerinizde de bulacağız. Bu işin lamı cimi yok'' dedi.

Erdoğan, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ASO 49. Yıl Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, istikrar ve güvenin önemine değinerek, Türkiye'nin son 10 yılda olduğu gibi bundan sonra da istikrar ve güven sürecini devam ettireceğini söyledi.

Sanayicilerin de bu istikrar ve güven ortamına sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, bir serzenişini de ifade etmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda Türkiye'nin daha büyük atılım yapmasının daha hızlı kalkınmasının önündeki tek ve en büyük engel artık terör ve terör örgütüdür. Ona destek verenlerdir, terör karşısında sessiz kalanlardır.

Bu ülke bizim. Onun için biz başından beri hep şunu söyledik, 'tek millet' dedik, 'tek bayrak' dedik, 'tek vatan' dedik, 'tek devlet' dedik. Bundan taviz verilmez. Bunun dışında düşünenler zaten dışta kalacaklar. Ama yok aynı merkezde toplanırlarsa bu ülkede onlar da nasibini alır. Aksi takdirde farklı şeylerden nasibini alırlar.

Bakın 2012 yılını kendileri için final yılı ilan etmişlerdi. Ama şimdi final yılı olmadığını gördüler. Şimdi diyorlar ki 'finali bir yıl daha erteledik'. Avucunuzu yalayacaksınız. Siz bu ülkede bizimle final falan yapamazsınız. Ya insan gibi yaşar, bu milletin içinde barınırsınız yahut da kendinizine yaşayacak başka ülkeler bulursunuz. Veyahut da ebediyen mağaralarda, inlerde kalırsınız ki biz sizi inlerinizde de bulacağız. Bu işin lamı cimi yok.