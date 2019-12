Başbakan Erdoğan'dan muhalefete sert yanıt

T24 -

'Ben üzerime düşeni yaptım'

Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısına eleştiri

'Kandil'e bayrak dikmekle terör mü biter'



'CHP kendine çeki düzen versin'

AKP seçmen profili



Erdoğan, Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, uçakta Başbakanlık muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin Güney Afrika gezisi konusundaki sorusu üzerine şunları söyledi: ''Gerek sayın Cumhurbaşkanı Zuma'yla, gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla yaptığımız görüşmeler, bu arada Türk iş adamlarımızın Güney Afrikalı iş adamlarıyla bir araya geldiği iş forumunu değerlendirirsek, verimli bir seyahat olduğu kanaatindeyim. Bu verimli seyahatin neticesini tabii öncelikle zaman içerisinde, gerek vize konusunda olsun, serbest ticaret anlaşması noktasında olsun veya tercihli ticaret noktasında olsun bizler bunların yakın takipçisi olacağız. Ama gerek TOBB olsun, gerek iş adamlarımız olsun ikili görüşmelerini eğer takip edecek olurlarsa inanıyorum ki gayet güzel bağlantılar kurulabilecektir. Zaten şu anda geldiğimiz nokta itibariyle, sekizinci ay sonu itibariyle bugün aldığımız rakam 1,7 milyar dolara çıkmış durumda. Bu da şunu gösteriyor; şu anda geçen yılı ciddi manada aşmış vaziyetteyiz. Demek ki yıl sonuna kadar belki de 2008 rakamlarını yakalama şansımız olabilir. Kaldı ki Güney Afrika Cumhuriyeti'yle Türkiye arasında gerçekten iyi bir potansiyelin, iyi bir sinerjinin olduğuna inanıyorum. Bunu şu anda girişimcilerimizin gerek oradaki yatırımlarıyla gerek ikili ilişkileriyle artırmaları mümkün olacaktır. Üst düzey ziyaretler de zaten karşılıklı olarak devam ediyor. Bunun da neticelerini alacağımıza inanıyorum.''Başbakan Erdoğan, ''Güney Afrika ile dış ticaret anlaşması konusunda bir adım atılacak mı?'' sorusuna, ''Son olarak sayın Cumhurbaşkanı Zuma ile yaptığım görüşmede kendisine bunu ilettim. Kendisine yine vize konusunu da ilettim. Kendileri bu iki konuyla da özel olarak ilgileneceklerini söylediler'' yanıtını verdi.Erdoğan, ''Bugün dış politika konusunda verdiğiniz konferansta İsrail'in maslahatgüzarı da vardı. Size bir tepkisi de oldu aslında bir anlamda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi orada cevabını verdiniz ama...'' sorusu üzerine, ''En güzel değerlendirmeyi zaten sizin yapmış olmanız lazım. Ben üzerime düşeni yaptım. Sizlerin de bu işin değerlendirmesini en iyi şekilde yapmanız lazım. Bana güzel bir pas verdi. Ben de pasın gereğini yaptım'' dedi.Başbakan Erdoğan, ''İsrailli diplomatın oraya gelmesi şaşırtıcı değil mi?'' diye sorulması üzerine, ''Hayır orada büyükelçiler vardı. Davet edilen büyükelçiler vardı. İsrail büyükelçisi herhalde Güney Afrika dışındaydı ki maslahatgüzar ikinci adam olarak katılmış oldu'' diye konuştu.Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısı ve 5 daimi üyenin etkinliği konusunda sorulan bir soru üzerine şunları kaydetti: ''Burada tabi 193 ülkenin beş tanesi daimi üye olarak böyle bir konumdayken, burada beş üyenin de herhalde kendi içinde bir değerlendirme yapma imkanı doğabilir. Eğer gerçekten özgürlükçü bir dünya istiyorsak demokrasinin egemen olduğu bir dünya istiyorsak, o zaman buradaki bu yanlış gidişin düzeltilmesi lazım. Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan dünya barışı diyeceksiniz ama bir taraftan da beş ülkeyle dünyayı kilitleyeceksiniz. Böyle bir şey olamaz, bunun ben yapılacak ciddi bir reformla düzeltileceği inancındayım. Biz sadece anlatırız. Düşüncelerimizi söyleriz ve bu konuda nasıl bir şey olabilir bunun gayreti içerisinde, yani şu anki yapıyı kuranlar bu yapıyı değiştirmesini de bilirler.''Başbakan Erdoğan, ''MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin size yönelik bir eleştirisi oldu. Teröre yönelik 'Ciğerim yanıyor' sözüne ilişkin olarak, 'Ciğeri yanıyorsa Kandil'e bayrak diksin' diyor. Bu konuda neler diyeceksiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:''İsterseniz ben bu soruya cevap vermeyeyim. Bu soruya zaten en güzel cevabı sınır ötesi operasyonu yapan güvenlik güçlerimiz, askerimiz en güzel şekilde verdi. Biz şu anda gereken ne varsa, yapılması gereken neyse bunların hepsini yapıyoruz. Ben sayın Bahçeli ile böyle bir sürecin içinde bu tür ufak dalaşların içerisine, söz dalaşına, laf dalaşına girecek değilim. Eğer yapacak bir şey varsa, bayrak dikmekle siz orada terörü durduramazsınız. Kandil senin ülkenin sınırları içinde değil. Bayrağı dikmişsin, terör mü bitecek? Böyle saçmalık olur mu? Bu soruları siz de sormayın, yazmayın. Bakın ne diyorum, söylesin. Onu söylemekle o durumunu ortaya koyuyor. Oraya o bayrağı diktiğinde ne olacak? Terör mü duracak? Şu anda ülkemizin her yerinde bayrağımız var. Terör duruyor mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Terörü dindirmek için ne yapılabilir, ben ne yapabilirim, bunun cevabını versin. Herkesin kendine göre yapması gereken bir şey var. Bizim de yapmamız gerekenler var ki biz onları yapıyoruz. Aynı şekilde ana muhalefetin, muhalefetin yapması gerekenler, STK'ların yapması gerekenler, medyanın yapması gerekenler, herkes elinden ne geliyorsa bu sürece katkıda bulunması lazım ama siz bunu yazarsanız, çizerseniz inanın bu iş durmaz. Tam terörün propagandasını yapmış olursunuz. Sakın bu oyuna gelmeyin.''Erdoğan, ''Ana muhalefet partisi liderinin, 'Sayın Başbakan belediyeleri açıklasın, karnından konuşuyor' gibi bir açıklaması oldu. Ayrıca CHP'li belediyelerin aleyhinizde dava açacağı haberleri var. Ne diyorsunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı:''Artık alıştık. Bir dava nasıl açılır? Bunların hepsi bellidir. Ben burada bir şey söylüyorum. Kim hangi kuruluştan nasıl bir kredi almış, hangi vakıftan ne almış? Bunlar bellidir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı da belediyelerini arasın. Siz nereden ne aldınız, ne almadınız soruştursun. Bu o zaman ortaya çıkacaktır. Ben bir başbakan olarak Hazine'den teminat isteyen CHP'li belediyeleri biliyorum. Bunların içerisinde belki AK Parti'li belediyeler de vardır. Bütün mesele nedir? Bakın burada ben bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu kurum ve kuruluşlar, bu vakıflar aynı zamanda istikamet belirliyorlar. Bunu hangi müteahhit firmaya vereceksin, ondan sonra da bu işin muvazaa kısmı başlıyor. CHP bu konuda ne yapabiliyorsa onu yapsın. Yalnız CHP kendisine çeki düzen versin. Gidişleri iyi değil. Kimseye böyle dürüstlük noktasında fatura kesme gayreti içine girmesinler. Çünkü her taraflarından şu anda sıkıntı akıyor.''Başbakan Erdoğan, ''AK Parti'nin seçmen profili konusundaki araştırma basında yer aldı. Her kesimden vatandaş AK Parti'ye oy vermiş. Bunlar içinde muhafazakarlar, Türk milliyetçileri, Kemalistler var. Bu araştırma çok yankı buldu. Çok konuşuldu. Bu konuda neler diyeceksiniz?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Biz bütün bu çalışmalarımızın hepsini ciddi bilimsel kamuoyu araştırmalarıyla yapıyoruz. Bu açıklamalar kamuoyu araştırmalarının bir neticesidir. Kamuoyu araştırmalarında da bizim oy tabanımız içerisinde bu tür kesimlerin olduğu ortaya çıkmıştır ve bundan dolayı da arkadaşlarımız bu açıklamayı yapmıştır. Bizim böyle bir oy tabanımız olmasa 81 ilin 78'inden milletvekili çıkaramayız. Bakın şu anda iki kişiden bir tanesinin oyunu biz alıyoruz. Eğer böyle bir duruma gelebilmişsek bu tüm Türkiye'yi kucaklamamızdan kaynaklanıyor. Sonuç da zaten buradan doğuyor ama diğer partilerin böyle bir durumu var mı? Bunların bir kısmı belli bir etnik unsuru kısmen temsil ediyor veya belli bir bölgeden kısmen oy alıyor ama yine ülke genelinden değil. Fakat AK Parti böyle değil. AK Parti, Türkiye'nin yedi bölgesinin yedisinde de birinci parti. En önemli özelliğimiz bu. Bunu iyi yakalamanız lazım.''