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Politika

Başbakan Erdoğan'dan muhabire bayram harçlığı

Muhabire 50 TL veren Erdoğan gazetecilerin bayramını kutlayarak cami önünden ayrıldı

15 Ekim 2013 14:13

Bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklama yapan Başbakan Tayyip Erdoğan, açıklamaları sonrası bayramını kutlayarak harçlık isteyen muhabiri kırmadı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Kurban Bayramı namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Soru-cevap kısmının sonunda bir kadın gazeteci Başbakan Erdoğan’a “Sabahtan beri burada sizi takip ediyoruz. Anne babamızla bayramlaşamadık. Bayram geleneklerimiz var malum. Arkadaşlar müsaade ederlerse ben ilk bayramlaşmamı sizinle yapmak ve bayram harçlığımı da babamın yerine sizden almak istiyorum” dedi.

Muhabirin bu talebine gülerek yanıt veren Erdoğan “Ya yanımda çok para yoksa ne yapacağım” dedi. Muhabire 50 TL veren Erdoğan gazetecilerin bayramını kutlayarak cami önünden ayrıldı.

Erdoğan bayramı kendi tabiriyle “ İstanbul , İstanbul dışı ama Türkiye ’de” kutlayacak.

 

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