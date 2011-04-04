Başbakan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen çırak bile olamazsın

T24 - İstanbul'da Sinoplular gecesine katılan Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine yanıt verdi. 12 Haziran'dan sonraki dönemin AK Parti'nin 'ustalık dönemi' olacağı sözünü yineleyen Erdoğan, bu sözünü daha önce eleştirilen Kılıçdaroğlu'na "Sen daha çırak bile olamadın, olamazsın da " karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Başbakan Erdoğan, "Bir genel müdürlüğü yürütemeyen, güdemeyen kişisin, Türkiye'yi mi yöneteceksin? Benim milletin sana Türkiye'yi vermez."şeklinde konuştu.





KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT



AK Parti iktidarını iki döneme ayıran Erdoğan, 2002'den 2007'ye kadar olan dönemi 'çıraklık' 2007'den sonrasını ise 'kalfalık' dönemi olarak nitelendirdi ve sözü 12 Haziran seçimlerine getirirek, "Bundan sonra ustalık dönemi başlıyor" dedi. Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "2002'den 2007'ye kadar çıraklık dönemi 2007'de kalfalık dönemi başladı. 12 Haziran'dan sonra ise ustalık dönemi başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu ifademden çok hoşlanmış olacak ki, 'sevsinler senin ustalık dönemini' diyor. Hamdolsun sevenler burada. Kılıçdaroğlu onu sen düşün! Sen daha çırak bile olamadın, olamayacaksın da. Çünkü sana bu ülkede SSK'yı teslim ettiler. 7 yılda devraldığın SSK'yı hep zarar ettirdin, batırdın kurumu. Bir genel müdürlüğü yürütemeyen, gümedeyen kişisin, Türkiye'yi mi yöneteceksin? Benim milletin sana Türkiye'yi vermez. İş bilenin, kılıç kuşananındır."





'ARKASINDAKİ YOLU GÖRMEDİ'



"Biz göreve geldiğimizde Samsun'dan Sarp'a yüzde 35'i bitmişti Karadeniz Sahil Yolu'nun. Biz söz verdik ve bitirdik. Sayın Kılıçdaroğlu, geçen referandumda oradan geçerken Giresun konuşmasını yapıyor. Arkasında Karadeniz Sahil Yolu 'ne yaptılar?' arkasındaki yolu görmeden. Oradan bir vatandaşım çıkıp 'arkana döner bakarsan ne yapıldığını görürsün demiş'. Göz var görmez, kulak var duymaz, dil var gerçekleri konuşamaz. İşte bunlar o familyadan. Dikili ağaçlarını bulamazsınız. Mahalle çeşmesi açmaya çalışıyorlar ki dikili ağacımız var desinler. Biz yaptıklarımızla kalmayacağız. Mimar Sinan kısa ömründe İstanbul'da Trakya'da hatta Balkanlarda izler bıraktı. Biz de o insanların bize verdiği heyecanla yürüyoruz."





3.KÖPRÜ BAŞLIYOR



İstanbul Boğazı'na yapılacak olan 3. Köprü projesinin yakın bir tarihte hayata geçirileceğini açıklayan Erdoğan, ana muhalefete, "O köprüden tıpış tıpış geçecekler" sözleriyle yüklendi. "Şimdi Kılıçdaroğlu çıkıp da '3. Köprü yapmayın, depremde çöker' derse şaşmayın. Ama daha sonra üzerinden tıpış tıpış araçlarıyla geçerler. Birinci ve ikinci köprüde, Marmaray'da bunu yaptılar. Şimdi ikinci tüp geçite de karşı çıktılar" diye konuştu.





'BİR SÜRE TELEFONLA KONUŞTU'



Gecede konuşmalar yapılırken Başbakan Erdoğan'ın yeni telefonu İphone'la kısa aralıklarla iki görüşme yaptığı kameralara yansıdı. Erdoğan'ın gürültülü olan salonda kulağını kapatarak konuşması ve saatine bakması dikkat çekti.





ANKARAYA GİTTİ



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Sinoplular Gecesi'nde tamamen dolu tribünlere konuşan Başbakan Erdoğan'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı ve Ak Parti hükümetini öven afişlerin asıldığı salonda Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Konuşmasını kısa tutan Başbakan Erdoğan, salondan ayrıldı. Ancak Erdoğan, spor salonunun VİP salonunda özel görüşmelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat sonra spor salonundan ayrılan Başbakan Erdoğan, saat 19:00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya hareket etti.