-Başbakan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı ANKARA (A.A)- 26.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün idrak edilecek Kadir Gecesi ile ilgili ''Bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum.'' Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine girecek; yoksullarla, mağdurlarla, mazlumlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde olacaklardır. Bu düşünce ve duygularla Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.''