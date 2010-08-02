-BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN HASTA ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in babası Yusuf Ziya Çelik ile İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda yaralanan Süleyman Söylemez'i ziyaret etti. Erdoğan'ın basına kapalı ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü. Çelik ve Söylemez'in sağlık durumları hakkında hastane Başhekimi Metin Doğan'dan bilgi alan Erdoğan'ın, diğer bazı hastalara da geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti.