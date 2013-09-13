Başbakan Erdoğan'dan Hakan Şükür'e görev

Başbakan Tayyip Erdoğan kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirelecek 16 şehir hastanesinin imza törenine katıldı. Erdoğan, "Biz bu projenin içerisine bir de Spor Hastanesi kuralım" dedi.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, bütün hastanelerin protokolleri Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile yüklenici firma yöneticileri arasında imzalanırken, Erdoğan proje bedellerini düşürmek için pazarlık yaptı. Erdoğan, projelerin tamamında "Bu küsuratları düzleyelim" diyerek fiyatlarda indirim yaptırdı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun bulunduğu bölgeye yapılacak İstanbul Şehir Hastanesi için ise Erdoğan, projeye yeni bir ilavede bulundu.

Projenin içine spor hastanesi eklenmesini isteyen Erdoğan, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'den projenin takibini yapmasını istedi. Erdoğan, imza töreninde bulunan Şükür'e "Bu işin takipçisi sen olacaksın, Türk sporuna hediyeniz olacak ona göre" dedi.