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Politika

Başbakan Erdoğan Fethullah Gülen'le görüşecek mi?

ABD'ye giden Erdoğan 'Gülen' sorusuna yanıt verdi: Resmi ziyaretimizde böyle bir plan yok ama gökten ne yağar ki yer kabul etmez

14 Mayıs 2013 22:28


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan "Fettullah Gülen ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Şu anda resmi programımızda böyle bir durum yok ama, gökten ne yağar ki yer kabul etmez" diye cevap verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak ANA ile saat 17.50'de ABD'ye gitti.

Başbakan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da "ANA" uçağıyla ABD'ye hareket etti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise Ekonomi Bakanlığının ziyarete katılacak Türk iş adamları için kaldırdığı heyet uçağıyla ABD'ye gidecek.

 

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