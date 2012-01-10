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Politika

Başbakan Erdoğan'dan BDP'ye eleştiri TBMM (A.A)

10 Ocak 2012 15:01

-Başbakan Erdoğan'dan BDP'ye eleştiri TBMM (A.A) - 10.01.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu millette, bu topraklara küfretmek amacıyla Genelkurmay Başkanımızı hedef almak, ona güya hakaret etmek de açık söylüyorum; densizliktir. Değil general, onbaşı bile olmak bu toprakların tamamında bir gurur, bir şeref vesilesidir'' dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e ilişkin sözlerini değerlendirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Çıkmış BDP Genel Başkanı, 'Biz seni tanımıyoruz' diyor. Allah aşkına tanısan ne yazar, tanımasan ne yazar. Bizi millet tanıyor, millet... Bize milletimizin muhabbeti, hayır duası, takdiri, teşekkürü, ziyadesiyle yeter. Sen bırak bizi. Aynaya bak, kendini tanıyamazsın. Çünkü aynaya bakarsan, kanını emdiğin gençleri göreceksin. Onurlu bir siyasi mücadele değil, terörün stepnesi, terörün yedeği olmuş, kan lekesi olmuş yüzünü görürsün. Ülkenin yüzde 50 oy alarak seçilen iktidarını tanımadığını söylemek, iktidarın meşruiyetinin olmadığını söylemek, demokrasiyi kabullenmemektir, milli iradeye saygısızlıktır. Daha da ötesi şuursuzluktur. Uludere hadisesini devlet terörü gibi, devletin vatandaşını katletmesi gibi lanse etmek, büyük bir hezeyandır. Bu ülkeye, bu millette, bu topraklara küfretmek amacıyla Genelkurmay Başkanımızı hedef almak, ona güya hakaret etmek de açık söylüyorum; densizliktir. Değil general, onbaşı bile olmak bu toprakların tamamında bir gurur, bir şeref vesilesidir.''

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