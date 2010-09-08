-BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde büyük bir felakete maruz kalan dost ve kardeş ülke Pakistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanların bu bayrama hüzün ve acı içerisinde girdiklerini ifade ederek, ''O kardeşlerimizin derdi bizim derdimizdir, onların hüznünü, acısını yürekten paylaşıyoruz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bugün milletçe, dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Ramazan ayının barış, kardeşlik ve bereket iklimini tüm benliğimizle hissetmenin ve yaşamanın huzuruyla bir kez daha milletçe birbirimizi sevgiyle ve sevinçle kucaklıyoruz. Ancak bu bayram sevincini gönüllerimiz buruk olarak yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde büyük bir felakete maruz kalan dost ve kardeş ülke Pakistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanların bu bayrama hüzün ve acı içerisinde girdiklerini biliyoruz. Barış ve adalete yüzyıllarca öncülük eden büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de o dayanışma ruhunu her yere taşımaya, yaşanan acıları da sevinçlerimiz gibi paylaşmaya devam edeceğiz.'' Başbakan Erdoğan, bu bayram sevincini gönüller buruk olarak yaşamanın bir diğer nedeninin de Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kast eden hain terör saldırıları olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak herkes bilmelidir ki barışın, kardeşliğin bu kadim yurdunda, fitne tohumları hiçbir zaman yeşeremeyecektir. Milletçe terörü besleyen kaynakları kurutmaya, kardeşliğimizi zedelemeye çalışanlara fırsat vermemeye, barışımıza, gönül birliğimize sahip çıkmaya devam edecek, kimsenin hukukunu çiğnetmeyeceğiz. Bütün gayretimiz, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizin temel nitelikleriyle milletin yüksek değerlerini bir toplumsal mutabakat zemini olarak güçlendirmek içindir. Gönül bağlarımızı sağlam tuttukça, asla umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadıkça, birbirimize sımsıkı sarıldıkça, aynı hedefe kilitlendikçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu kutlu günlerde şehit ve gazileri rahmet ve şükranla anarken, bize emanet bıraktıkları ailelerini ve annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi yalnız bırakmayacak, her zaman kederlerine ortak olmayı, sevinçlerini paylaşmayı unutmayacağız.'' Mesajında, vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını isteyen Erdoğan, kendilerini ve sevenlerini üzecek davranışlardan kaçınmalarını özellikle rica etti.