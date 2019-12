Başbakan Erdoğan'dan bayram mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, bu toprakların insanları olarak, kadim kardeşliği güçlendirerek yaşatacaklarını, hiç kimsenin birlik ve beraberliği bozmasına fırsat vermeyeceklerini belirterek, “Herkes bilmelidir ki barış ve kardeşlik çınarının kök saldığı bu topraklar, fitne tohumlarına asla bir bereket oluşturmayacaktır” dedi.

Başbakan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda,”milletçe Ramazan ayının barış, kardeşlik ve bereket iklimini tüm benliğimizle idrak edip yaşamanın huzuruyla mübarek bir bayram gününe daha kavuşmanın büyük mutluluğunun yaşandığını” ifade etti. Erdoğan, dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu bayramda milletin birbirini sevgiyle ve sevinçle kucakladığını vurguladı.



Dünyanın birçok yerinde bayram sevincini yaşayamayan insanların da olduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu bayrama buruk gönülle giren her insanın hüznünün, acısının da yüreklerde taşındığına işaret etti.



Mesajında “Yüzyıllarca barış ve adalete öncülük etmiş büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de bu bayram iklimini her yere taşımaya, yaşanan acıları da sevinçlerimiz gibi paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer veren Başbakan Erdoğan, başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyada halen yer yer yaşanan savaş, çatışma ve yıkımlara karşı her zamankinden daha çok duyarlı olacaklarını, barış ve adaletin bayrağını daha da yükselteceklerini kaydetti.



“BÖLGESİNDE VE DÜNYADA İTİBAR GÖREN BİR TÜRKİYE”



Öncelikle bu toprakların insanları olarak, kadim kardeşliği güçlendirerek yaşatacaklarını, hiç kimsenin birlik ve beraberliği bozmasına fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



“Herkes bilmelidir ki barış ve kardeşlik çınarının kök saldığı bu topraklar, fitne tohumlarına asla bir bereket oluşturmayacaktır. Adaletten, hak ve hakkaniyetten ayrılmadan, kimsenin hukukunu çiğnemeden ve çiğnetmeden kardeşliğimize, barışımıza, gönül birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.



Mutlulukla ifade etmeliyim ki bugün artık zorlukların birçoğunu geride bırakan, sosyal bir hukuk devleti olarak hem sosyal restorasyonunu hem demokratik açılımlarını büyük ölçüde tamamlayan, sürekli atılım içerisinde olan bir Türkiye var. Bölgesinde ve dünyada itibar gören bir Türkiye var.



Gönül bağlarımızı sağlam tuttukça, asla umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadıkça, birbirimize sımsıkı sarıldıkça, aynı hedefe kilitlendikçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.”



“BAYRAM SEVİNCİ ACIYA DÖNÜŞMESİN”



Bayramda şehirler arası seyahat için başta özel araçlarıyla trafiğe çıkanlar olmak üzere tüm araç sürücülerinin bütün trafik kurallarına, özellikle de hız sınırlarına mutlaka uymasını, uykusuz olarak ve bakımı yapılmamış araçla yola çıkılmamasını isteyen Başbakan Erdoğan, “Her bayramda artış gösteren trafik kazalarının bu bayramda olmaması için hepimiz azami hassasiyet gösterelim ki bayram sevinci acıya dönüşmesin” temennisinde bulundu.



Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



“Bir de kahraman gazilerimizin, bayrama buruk giren şehitlerimizin yadigarlarının, ailelerinin, çocuklarının, yetimlerimizin unutulmamasını rica ediyorum. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin unutulmamasını rica ediyorum. Bayram sevincimizi onlarla paylaşarak sevinçte de kederde de onlarla bir olduğumuzu gösterelim.



Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.



Bu duygular içinde bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem milletimiz hem İslam alemi hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum.”