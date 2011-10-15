-Başbakan Erdoğan'dan annesi için dua İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 7. günü dolayısıyla Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'nde mevlit okutuldu. Başbakan Erdoğan, yatsı namazından önce Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisinden Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'ne geldi. Yatsı namazını camide kılan Başbakan Erdoğan, daha sonra, geçen cuma günü vefat eden annesi Tenzile Erdoğan için vefatının 7. günü dolayısıyla okutulan mevlide katıldı. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan da aynı araçla namazdan sonra camiye geldi. Emine Erdoğan ve kızları, camide kadınlar için ayrılan bölümde mevlidi dinledi. Başbakan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan için düzenlenen mevlitte, ''Tebareke'' olarak bilinen Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olan Mülk Suresi'ni okudu. Erdoğan, geçen cumartesi günü Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'nde düzenlenen hatim merasiminde de 82. sure olan ''İnfitar'' suresini okumuştu. Mevlide, Başbakan Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak, damadı Berat Albayrak, Tenzile Erdoğan'ın ailesi ve yakınları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, RTÜK Başkanı Davut Dursun, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Ahmet Çalık, Adnan Polat, Şahin Özer, sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin sonunda İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı dua okudu. -Başbakan Erdoğan, helallik istedi- Başbakan Erdoğan, mevlidin sonunda cemaatten helallik isteyerek, ''Bir haftadır başta koşturup terleyen hoca efendiler olmak üzere bütün kardeşlerimizden haklarını helal etmelerini, sevgili anneciğime haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun'' dedi. Tenzile Erdoğan için okutulan mevlit, Başbakan Erdoğan'ın cemaati Fatiha Suresi'ni okumaya davetiyle sona erdi. Mevlide katılanlar, Başbakan Erdoğan'a taziyelerini ilettikten sonra camiden ayrıldı. Başbakan Erdoğan, caminin avlusundan yürüyerek ve vatandaşlarla selamlaşarak çıktı. Camiye yakın bir manava kadar yürüyen Başbakan Erdoğan, burada manavla bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra makam aracına binerek buradan ayrıldı. Mevlide katılanlara cami önünde helva ile mevlit şekeri dağıtıldı. Caminin karşısındaki bazı binalara, ''Başımız sağ olsun-Kasımpaşa taraftarları'', ''Sayın Başbakanımız başınız sağ olsun/Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı'', ''Emanetin emanetimizdir Tenzile anne/AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'' yazılı afişler asıldı.