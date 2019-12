-Başbakan Erdoğan'dan "Kızılay" mesajı ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılayın, yaşanan her krizden, her afetten büyük dersler, ibretler çıkarmak, eksiklerini, zafiyetlerini gidermek suretiyle çok daha hızlı ve organize bir yardım kuruluşuna dönüşeceğine inandığını bildirdi. Erdoğan, Kızılay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: ''Kızılay, tarihten bugüne sürdürdüğümüz vakıf geleneğimizin, dayanışma kültürümüzün ve aziz milletimizin hamiyetperver karakterinin en anlamlı tezahürlerinden biridir. Irk, din, dil gözetmeksizin dünyanın farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Kızılay, milletimizin vicdanını, hoşgörüsünü hakkıyla temsil etmektedir. Dünyanın bütün kıtalarında aktif görev üstlenen Kızılayın gösterdiği eşsiz başarılardan birini, yakın bir zamanda, son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık tehlikesiyle yüz yüze gelen Somali'de gördük. Yine, Van ilimizde meydana gelen depremde de vatandaşlarımızın yardımına ilk koşan, insanımızın imdat çığlığına ilk kulak veren kuruluşlarımızın başında yine Kızılay gelmektedir. İnanıyorum ki Kızılay, yaşanan her krizden, her afetten büyük dersler, ibretler çıkarmak, eksiklerini, zafiyetlerini gidermek suretiyle çok daha hızlı ve organize bir yardım kuruluşuna dönüşecektir. Bu inançla Kızılay Haftası'nı kutluyor, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan Kızılay gönüllülerini ve tüm vatandaşlarımızı içtenlikle selamlıyorum. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.''