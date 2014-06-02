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Politika

Başbakan Erdoğan'a Kemal Unakıtan sürprizi

İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak Ankara’ya giden Başbakan Tayyip Erdoğan’ı eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan uğurladı

02 Haziran 2014 20:35

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından saat 11.00'de ANA uçağı ile Ankara'ya gitti. Başbakan Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı VIP salonundan uğurlayanlar arasında eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'da vardı. Erdoğan ve Unakıtan bir süre sohbet etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı VIP Salonundan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer ilgililer uğurladı.

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