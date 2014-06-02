Başbakan Erdoğan'a Kemal Unakıtan sürprizi

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından saat 11.00'de ANA uçağı ile Ankara'ya gitti. Başbakan Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı VIP salonundan uğurlayanlar arasında eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'da vardı. Erdoğan ve Unakıtan bir süre sohbet etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı VIP Salonundan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer ilgililer uğurladı.