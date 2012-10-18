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Politika

Başbakan Erdoğan'a ikinci kez diş tedavisi yapıldı

Pazar günü Başbakan Erdoğan’a kızı Sümeyye Erdoğan eşlik etmiş, onun da 20’lik dişi çekilmişti

18 Ekim 2012 20:19

Diş ağrısı şikayetiyle pazar günü Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne giden ve dişine dolgu yaptıran Başbakan Tayyip Erdoğan dün gece de aynı klinikte bir kez daha tedavi oldu.

Ümit Çetin'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; AKP genişletilmiş İl Toplantısı için dün sabah saatlerinde genel merkeze gelen Erdoğan, ATO’daki kooperatifçilikle ilgili programa gidip tekrar genel merkeze döndü.

Bütün gün partide özel görüşmelerini ve yerel seçimin erkene alınmasıyla ilgili çalışmalarını yürüten Başbakan Erdoğan, gece geç saatlerde tekrar diş fakültesine gitti.

Klinik girişinde yine Rektör Prof. Erkan İbiş tarafından karşılanan Başkabakan Erdoğan’a pazar günü yapılan geçici dolgunun gerçeği ile değiştirildiği öğrenildi.

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