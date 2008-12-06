Başbakan Erdoğan'a bitmemiş pisti açtırdılar

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 25 Ekim günü açılışını gerçekleştirdiği Elazığ Havaalanı’nın 3 bin 300 metrelik pistinin tamamlanmadığı ortaya çıktı. Pist inşaatında çalışan işçiler, müteahhit firmanın ücretlerini ödemediği gerekçesiyle iş bırakırken, pistteki çalışmalar da durdu. Elazığ Valisi Muammer Muşmal, piste çalışmaların 20 gündür durduğunu belirterek, “Firmanın kendi içinde yaşadığı problemler nedeniyle duraklama var. İşlerin sürmesi halinde pistte 10 gün bir iş kaldı” dedi.



Elazığ Havaalanı’nın sis ve yağmurlu havalarda 1740 metre uzunluğundaki pistine büyük uçakların inememesi üzerine, 2006 yılında 3300 metre uzunluğunda pistin yapılması için ihale açıldı. İhaleyi Ar Yapı Güney Holding kazanırken, pisti 300 gün içinde tamamlayacağı taahhüdünde bulunup çalışmalara başladı. Geçen yılın Aralık ayında teslim edilmesi gereken pist inşaatı, tamamlanamadığı gerekçesiyle teslimi yapılmadı. Ulaştırma Bakanlığı, müteahhit firmaya, iki kez ek süre verip, çalışmaların davam etmesini sağladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, geçen Ekim ayında geldiği Elazığ’da pistte incelemelerde bulunup, bakanlık olarak, icralık olan müteahhit firmanın borçlarını ve alacaklılarını ikna ederek pisti tamamlatmaya çalıştıklarını söyledi.



Başbakan Erdoğan, 25 Ekim günü partisinin Tunceli merkez ilçe kongresine katılmak üzere Ana uçağıyla Elazığ Havaalanı’na inmiş, buradan helikopterle Tunceli’ye geçmişti. Başbakan Erdoğan, Tunceli’ye hareketinden önce Elazığ Havaalanı’nın yeni pistinin açılışını da yapmış ve şunları söylemişti:



“Artık uluslararası uçakların inmesine müsait bir pist oldu. Elazığ'ımızda yeni açtığımız piste iniş yaptık, hayırlı olsun. Yeni pistimiz 50 trilyona mal oldu. Fakat bu piste bu terminal laik değil. Eski terminal binası bu yeni piste yakışmıyor. Pistin hemen ardından yeni terminal binasının yapımı başlayacak. Elazığ’ın bu terminal binası ile birlikte havalimanı ülkemize yakışır bir havalimanı olacak.”



Başbakan Erdoğan’a tamamlanmamış pistin açılışının yaptırıldığı, pist inşaatında çalışan 60 işçinin müteahhit firmanın alacaklarını ödemediği gerekçesiyle işi bırakmasıyla ortaya çıktı. İşçilerden Mehmet Firan, pistin açılışını Başbakan Erdoğan’a yetiştirmek için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, “Ancak pist tamamlanmadı. Şu anda hiç bir uçak inemiyor. Başbakana bittiği gibi gösterip açılışını yaptırdılar. Biz burada çalışıyoruz ama aylardın maaş alamıyoruz. 50-60 kişi aç susuz soğuk çadırlarda kalmaktayız. Paramızın ödenmemesi nedeniyle işi bırakıp grev yapıyoruz. Kurban Bayramı geldi cebimizde hiç paramız yok. Paramızın ödenmesini istiyoruz” dedi.



Vali: 10 günlük iş var



Elazığ Valisi Muammer Muşmal, piste çalışmaların 20 gündür durduğunu belirterek, “Firmanın kendi içinde yaşadığı problemler nedeniyle duraklama var. Firma burada çalıştırdığı işçilere paralarına ödemediği için iş durmuş durumda. İşlerin sürmesi halinde pistte 10 gün bir iş kaldı” dedi.



