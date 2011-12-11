-Başbakan Erdoğan'a 1 saatlik ziyaret İSTANBUL (A.A) - 11.12.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Geçirdiği ameliyatın ardından Kısıklı'daki konutunda 13 gündür dinlenen Başbakan Erdoğan'ı ziyaret eden Ergin, saat 15.15'te geldiği konutta yaklaşık 1 saat kaldı. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddeye konulan ziyaretçi defterine vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretine gelen ve deftere duygularını yazanlar arasındaki 80 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ali Borçbitiren dikkati çekti. Elinde Türk Bayrağı, üzerinde gazi kıyafeti ve göğsünde madalyasıyla ziyarete gelen Borçbitiren, Başbakan Erdoğan'ın bir an önce iyileşmesini beklediğini dile getirerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.