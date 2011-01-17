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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2011 23:27

-BAŞBAKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da yaşanan hükümet krizinin aşılması amacıyla yapılan Üçlü Zirve Toplantısı için gittiği Suriye'nin başkenti Şam'dan saat 20.45'te İstanbul'a döndü. Başbakan Erdoğan'ı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı VİP Salonu'nda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ve diğer ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Türkiye'ye döndü.

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