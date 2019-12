Başbakan Erdoğan yine ata binmeyi deneyecek

Pazar günü Erzurum'a gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın binmesi için safkan Arap atı 'Hey Dadaş' hazırlandı. Merkeze bağlı Dadaşköy Belde Belediye Başkanı AKP'li Güven Gülüm tarafından binilerek test edilen 'Hey Dadaş'ın güvenli olduğu belirlendi.At üstünde şehre girebilir.Başkan Gülüm, "Başbakanımız 2003'te İstanbul Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bindiği atın huysuzlanması sonucu düşmüştü. Ama biz kendisine çok güzel bir at hazırladık. Kent merkezine girişte 100 atlı ciritçi tarafından karşılama yapacağız. 'Hey Dadaş' da orada olacak. Başbakanımız isterse Erzurum'a at üzerinde giriş yapacak" dedi.Başbakan Erdoğan, Temmuz 2003'te açılışını yapmak üzere geldiği Bayrampaşa Şehir Parkı'nda 'Cihan' isimli ata binmek istemişti. Erdoğan, ilk iki denemenin ardından üçüncüsünde ata binerken, seyisin elinden kurtulan at bir anda huysuzlanmıştı. Bir süre atın üzerinde kalmak için çaba sarf eden Erdoğan, bunu başaramayınca kum zemine düşmüştü. Başbakan Erdoğan, korumaların müdahalesiyle yerden kaldırılmıştı.