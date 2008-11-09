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Politika

Başbakan Erdoğan yine ata binmeyi deneyecek

Başbakan Erdoğan yarın Erzurum'a gidecek. Erdoğan'ı şehre girişinde 100 atlı ciritçi karşılayacak. Başbakan için bir de at hazırlandı.

09 Kasım 2008 02:00

Başbakan Erdoğan yarın Erzurum'a gidecek. AKP'li Belediye Başkanı, Başbakan Erdoğan için hazırlıklarını yaptı. Erdoğan'ı şehre girişinde 100 atlı ciritçi karşılayacak. Başbakan için bir de at hazırlandı.

Pazar günü Erzurum'a gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın binmesi için safkan Arap atı 'Hey Dadaş' hazırlandı. Merkeze bağlı Dadaşköy Belde Belediye Başkanı AKP'li Güven Gülüm tarafından binilerek test edilen 'Hey Dadaş'ın güvenli olduğu belirlendi.
At üstünde şehre girebilir.

Başkan Gülüm, "Başbakanımız 2003'te İstanbul Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bindiği atın huysuzlanması sonucu düşmüştü. Ama biz kendisine çok güzel bir at hazırladık. Kent merkezine girişte 100 atlı ciritçi tarafından karşılama yapacağız. 'Hey Dadaş' da orada olacak. Başbakanımız isterse Erzurum'a at üzerinde giriş yapacak" dedi.

Erdoğan’ın 5 yıl önceki at kazası



Başbakan Erdoğan, Temmuz 2003'te açılışını yapmak üzere geldiği Bayrampaşa Şehir Parkı'nda 'Cihan' isimli ata binmek istemişti. Erdoğan, ilk iki denemenin ardından üçüncüsünde ata binerken, seyisin elinden kurtulan at bir anda huysuzlanmıştı. Bir süre atın üzerinde kalmak için çaba sarf eden Erdoğan, bunu başaramayınca kum zemine düşmüştü. Başbakan Erdoğan, korumaların müdahalesiyle yerden kaldırılmıştı.

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