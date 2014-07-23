Başbakan Erdoğan yıldızlarla sahaya çıkıyor

Gençlik yıllarında amatör futbolcu olan Başbakan Tayyip Erdoğan, Fatih Terim, Tanju Çolak, Rıdvan Dilmen gibi isimlerle sahaya inip 30 dakika top koşturacak.

Ümit Çetin’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Başbakan Erdoğan, Diyarbakır mitinginin ardından İstanbul’a dönerek, Başakşehir Futbol Kulübü’nün spor tesislerinin açılış törenine katılacak. Acun Ilıcalı’nın her detayıyla yakından ilgilendiği tören renkli görüntülere sahne olacak.

Futbol camiasını bir araya getirecek organizasyonda Türk futbol tarihine imza atmış futbolcular ile şu an süper ligde oynayan futbolcular karma özel bir maç yapacak. Maçın en büyük sürprizi ise gençlik yıllarında amatör olarak futbol oynayan Başbakan Erdoğan olacak. Erdoğan da futbolcularla birlikte sahaya inerek 15’er dakikadan iki devre oynanacak maçta 30 dakika ter atacak. Takımların 6’şar oyuncudan oluşması planlanıyor.

Süper Lig kalitesinde yayın

Fatih Terim, Tanju Çolak, Rıdvan Dilmen gibi isimlerin oynanacağı maçı Süper Lig hakemlerinden birinin hatta Dünya Kupası’nda başarılı performansıyla göz dolduran Cüneyt Çakır’ın yönetebileceği ancak şu an kesinleşmediği belirtiliyor. Organizasyon için Süper Lig maçlarındaki kalitenin yakalanması için profesyonel bir hazırlık yapıldı. HD kalitesinde canlı yayınlanacak maçta 8 kamera, dünya kupasında kullanılan spider cam, slow motion ve Jimmy Jip kameralar kullanılacak. Maç ünlü bir spor spikeri tarafından anlatırken yine ünlü bir spor adamı tarafından yorumlanacak.

Babası izin vermedi

Erdoğan, 1969 yılında, 15 yaşındayken Camialtı Spor Kulübü’nden transfer teklifi alarak bu kulüpte daha önce sürdürdüğü spor etkinliklerine ilk büyük adımı attı. Erdoğan, daha sonra Camialtı Spor Kulübü’nden İ.E.T.T’ye transfer oldu. 1976 yılında İETT futbol takımı da İstanbul şampiyonu oldu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ve sarı lacivertli kulüpte kongre üyeliği bulunan Erdoğan, bir sohbette kendisine Kaloperoviç döneminde (1976-78) Fenerbahçe’den teklif geldiğini, ama babasının rızası olmadığı için profesyonel futbola geçemediğini anlattı.