Başbakan Erdoğan yeni burs ve kredi miktarlarını açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “1 Ocak 2014 itibariyle Türkiye genelinde 1 milyon 452 bin 63 öğrenciye burs ve kredi vereceğiz. Lisans öğrencileri için aylık 280 olan yüksek öğrenim kredi burs miktarı 1 Ocak'tan itibaren 300 liraya yükseltiyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 560 lira olan miktarı aylık 600 liraya, doktorayı da aylık 900 lira yükseltiyoruz. 2002'ye göre yüzde 567 oranında artırıyoruz. KYK'da kalanlara şu anda aylık 201 lira olan yemek katkısını da 220 liraya çıkarıyoruz. Lisans öğrencisi böylece 520 lira almış oluyor” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Antalya'daki iki günlük programı kapsamında dün Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinin ardından bugün merkez Kepez ilçesine gitti.

Park Varsak'ta toplu açılış törenine katılan Başbakan Erdoğan, burada vatandaşlara hitap etti. Gazipaşa ve Manavgat'ta yapılan açılışları hatırlatan Erdoğan, üniversite öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İktidara geldikleri 2002'de Türkiye genelinde 451 bin öğrencinin burs veya kredi aldığını belirten Erdoğan, miktarın da o dönemde 45 lira olduğunu belirtti. Şu anda 1 milyon 340 bin öğrenciye burs veya kredi verildiğini belirten Erdoğan, KYK'da kalanların aldığı 200 liralık yemek yardımıyla birlikte lisans öğrencilerinin 480 lira, yüksek lisans yapanların 560 lira, doktora yapanların da 840 lira aldığını hatırlattı.

1 Ocak’ta artıyor

1 Ocak 2014 itibariyle burs ve kredi miktarlarının artırılacağını ifade eden Başbakan Erdoğan, "1 Ocak 2014 itibariyle Türkiye genelinde 1 milyon 452 bin 63 öğrenciye burs ve kredi vereceğiz. Lisans öğrencileri için aylık 280 olan yüksek öğrenim kredi burs miktarı 1 Ocak'tan itibaren 300 liraya yükseltiyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 560 lira olan miktarı aylık 600 liraya, doktorayı da aylık 900 lira yükseltiyoruz. 2002'ye göre yüzde 567 oranında artırıyoruz. KYK'da kalanlara şu anda aylık 201 lira olan yemek katkısını da 220 liraya çıkarıyoruz. Lisans öğrencisi böylece 520 lira almış oluyor. Üniversiteli öğreniciler kredi burs noktasında artış ve adet artışı ortada" diye konuştu.