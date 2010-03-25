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Kültür-Sanat

Başbakan Erdoğan Veda'yı izledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile Atatürk'ün hayatının anlatıldığı "Veda" filmini izledi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile Atatürk'ün hayatının anlatıldığı "Veda" filmini izledi.


Başbakan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile filmi izlemek için geldiği Panora Alışveriş Merkezi girişinde, filmin yazarı ve yönetmeni Zülfü Livaneli tarafından karşılandı. Erdoğan, salon girişinde kendisini karşılayan, filmde Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran küçük oyuncu Fikret Kağan Olcay'a oyuncak araba hediye etti.


Başbakan Erdoğan film çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Livaneli'yi özellikle şiirleriyle, sazı ve müzikleriyle gayet iyi tanıdığını söyledi.


Livaneli'yi gıyabında sürekli olarak hep takdir ettiklerini belirten Erdoğan, "Hem bir senarist olarak hem bir yönetmen olarak başarılı bir uygulamayı görmüş olmak bizleri ayrıca mutlu etti. İnanıyorum ki Sayın Livaneli'nin bu yapıtla vermiş olduğu örnek, çok çok farklı bir örnek ve sinema dünyamızda herhalde ilklerden bir tanesi olacak. Temenni ediyorum ki arkası çok farklı bir şekilde gelir ve birçok aşamadığımız duvarları bu tür yapıtlarla aşma fırsatını da buluruz. Ben bundan dolayı Sayın Livaneli'yi kutluyorum" diye konuştu.



Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran Kağan'ın oyunculuğunun nasıl bulduğunun sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, "Vallahi küçük Atatürk bambaşka. İyi bir dostluk oluşturduk. Kendisini çok başarılı buldum fakat Sayın Livaneli Kağan'ı nereden buldu onu anlayamadım" dedi. Livaneli de cevaben "Çok uğraştık onun için, çok çocuk arasından seçtik, biz onu bulduk" karşılığını verdi. Daha sonra Başbakan Erdoğan, küçük oyuncu Kağan'a dönerek "Nasıl oynadın?" diye sordu. Küçük oyuncu da "Öyle işte" dedi.

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