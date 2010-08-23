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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN VAN'DA OKUL AÇILIŞI YAPTI VAN (A.A)

23 Ağustos 2010 21:49

-BAŞBAKAN ERDOĞAN VAN'DA OKUL AÇILIŞI YAPTI VAN (A.A) - 23.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun babası adına yaptırdığı okulun açılış törenine katıldı.  Başbakan Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun babası adına yaptırdığı Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi'ne geldi.   Tören alanına gelişi sırasında okul önünde bekleyen vatandaşlar, Başbakan Erdoğan'a, ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Başbakan Erdoğan, okul bahçesinde bazı vatandaşların sorunlarını dinledi.  Halk oyunu ekibinin gösterisini izleyen Başbakan Erdoğan, daha sonra kurdele keserek okulun açılışını yaptı.  Derslikleri gezen Erdoğan, ''Van gerçekten güzel bir esere kavuştu. Van Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi'nin, bütün velilerimize, yavrularımıza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.  Başbakan Erdoğan, törenin ardından seçim otobüsüne binerek Ferit Melen Havaalanı'na hareket etti. 

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