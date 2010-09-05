-BAŞBAKAN ERDOĞAN, U2'YU KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''360 Derece Avrupa Turnesi'' kapsamında yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verecek ünlü İrlandalı Rock grubu U2'yu kabul etti. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, U2'nun vokalisti Paul David Hewson (Bono) ile grubun diğer üyeleri hazır bulundu. Kabule Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da iştirak etti. Kabulde konuşan Bono, Başbakan Erdoğan'a ''Klasik Türk müziğini dinlediğinizi biliyorum. Sizin aynı zamanda müzik zevkinizi test etmek, gözden geçirmek için geldik'' dedi. Başbakan Erdoğan'a beyaz bir kutu içerisinde bir adet iPod hediye eden Bono, ''Bu bir kırmızı iPod. Her satıldığında ilaç alamayan AIDS hastalarına bağış yapılıyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, daha sonra U2 üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Kabul, kısa süre görüntü almasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.