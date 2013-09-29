Başbakan Erdoğan: Türkiye'yi prangalarından kurtaracağız

Denizli'nin Tavas ilçesinde halka hitap eden Başbakan Tayyip Erdoğan, Demokratikleşme paketini yarın saat 11.00'da açıklayacağını söyleyerek, bu paketle birlikte Türkiye'nin prangalarından kurtulacağını, güç kazanacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İnsansız hava araçları üretmeye başladık. Artık kendi helikopterlerimizi tasarlamaya ve üretmeye başladık. Artık bunları da ihraç etmeye başladık. Kendi tasarladığımız tanklarımızı üretmeye başladık. Türkiye'ye inşallah daha büyük gururlar yaşatacağız.

Yarın saat 11.00'da yeni demokratikleşme paketini açıklayacağız. Paket açıklanınca göreceksiniz Türkiye güç kazanacak. On bir yıldır yaptığımız reformlara yenilerini ekleyecek, Türkiye'yi ağırlıklarından, prangalarından, zincirlerinden kurtaracağız. Bu ilk değil, son da olmayacak. Şartlar, imkanlar geliştikçe, Türkiye büyüdükçe reformlarımızı yapmaya, büyüyen Türkiye'ye yakışan adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomi ve demokrasi sınıf atlayarak yeni bir safhaya geçecek. Şimdiden bu demokratikleşme paketinin hayırlı olmaısnı diliyorum.

10 yıl önce milli gelirimiz bugün 3 katı oldu. İhracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 180-200'e doğru gidiyoruz."

'İstanbul halkı bizi destekliyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından, başbakanlığa gelmiş biri olduğunu ve belediyecilik tecrübesinin bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul gibi bir şehri CHP zihniyetinin o çöp, çamur, kirli hava, yoksulluk, bunlardan kurtararak İstanbul'u, İstanbul yaptık. Bakın o günden bu güne İstanbul başkalarına teslim edilmiyor niye çünkü bir daha onlara teslim edilecek olsa İstanbul'un başı derde girer bunu biliyorum. İstanbul halkı da sürekli olarak bizi destekliyor. Şu anda İstanbul'da yaptıklarımız Ankara'da yaptıklarımız diğer 10 tane büyükşehirde ki bunlar hep AK Parti yönetimindedir, yaptıklarımız bunu bunu gösteriyor. Denizli'de 10 sene önceki Denizli var mı? Şu anda bambaşka, modern bir Denizli'yi görüyoruz. Ben 10 yıl önceki Denizli'yi de bilirim. Onun yollarının halini bilirim, bir tane alt geçidi yoktu dalçıkı yoktu. Ama şimdi dalçıklarıyla, kavşak düzenlemeleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle bambaşka, modern bir Denizli'yi görüyoruz. Denizli gerçekten şimdi çağ atladı."

Yeni demokratikleşme paketi

"Yarın saat 11.00'de Ankara'da yeni demokratikleşme paketini açıklayacak, büyüyen Türkiye'ye yaraşan yeni hak ve özgürlükleri teminat altına alacağız" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"On bir yıldır yaptığımız reformlara yenilerini ekleyecek, Türkiye'yi ağırlıklarından, prangalarından, zincirlerinden kurtaracağız. Bu ilk değil, son da olmayacak. Şartlar, imkanlar geliştikçe, Türkiye büyüdükçe reformlarımızı yapmaya, büyüyen Türkiye'ye yakışan adımları atmaya devam edeceğiz. Paket açıklanınca reformlarımız hayata tek tek geçince göreceksiniz Türkiye güç kazanacak, Türkiye ivme kazanacak, ekonomi ve demokrasi sınıf atlayarak yeni bir safhaya geçecek. Ekonomi ve demokrasi sınıf atlayarak yeni bir safhaya geçecek. Barış, huzur içinde, kardeşlik içinde Türkiye daha cesur, daha hızlı, daha emin adımlarla büyüyecek. Şimdiden bu demokratikleşme paketinin de hayırlı olmasını diliyorum."

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trakya'daki konuşmasını da eleştiren Başbakan Erdoğan, şözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün çıkmış anamuhalefetin genel müdürü, Trakya'da bir şey söylüyor. Hala diyor 'hayvan ithal ediyorlar'. Dünyadan haberi yok. Biz artık hayvan ithalini bitirdik. Şimdi bakın bu Kurban Bayramı'nda dışarıdan hayvan asla ithal edilmiyor. Bu kurban bayramında kendi yetiştirdiğimiz, kendi ürettiğimiz kurbanları, kurban edeceğiz. Zaten sorsanız 'kurban nedir' diye bundan da anlamaz, onu da bilmez. Onu da söyleyeyim. Onu da bilmez. Şu anda markette diyor etten bahsediyor. Sadece etten niye bahsediyorsun? Etin çeşitleri var. Kıymadan al, kemiklisi, kemiksizi ondan sonra antrikotuna varıncaya kadar kuşbasışına kadar bunların hepsi ayrı sınıftır, fiyatları da ayrıdır bunları da öğren genel müdür. Bunların hepsini bilmen lazım. Bunların ortalama fiyatları var ve asgarisi veyahut en yükseği var, bunları da bilmen lazım. Şunu çok açık net söyleyeyim. Artık hayvancılıkta inşallah hedefimiz dün ithal eden ülkeydik, inşallah yeniden ihraç eden ülke haline geleceğiz. Çalışmamız bu."

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir

Başbakan Erdoğan, Denizli'nin Tavas ilçesinden helikopterle Acıpayam ilçesine geçti. Yapımı tamamlanan Acıyapam Devlet Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka seslenen Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser siyasetidir laf siyaseti değil. Biz eserlerimizle konuşuruz lafla değil" dedi.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiyemiz'i 11 yılda 3 kat büyüttük, inşallah önümüzdeki dönemde de bu siyaseti sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak ülkemizi yeniden üç kat daha büyüteceğiz."

Hükümetin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye 79 senede 6 bin 100 kilometre duble, bölünmüş yol yaptı. 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Halep oradaysa arşın Acıpayam’da. Denizli’nin havaalanı var mıydı ? Bizimle geldi. Geldiğimizde 40 ilde 26 havaalanı vardı şu anda 51 havaalanı ve havalimanı var. Bu moderleşmenin, modern bir Türkiye olmanın adımlarıdır. Muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak lafla olmaz. Uygulamayla olur. Biz bunu yaptık. 'Demir ağlarla ördük' diyorlar. Gazi, bu ifadeyi kullandı ama arkasından gelenler demir ağ diye bir şey yapmadı, biz yaptık biz. Biz şu anda Türkiye’yi demir ağlarla, yüksek hızlı trenlerle örüyoruz."

Müslümanla teröristi biraraya koyamazsınız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanla teröristi bir araya koyamazsınız, İslamla terörü bir araya koyamazsınız, koyma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum. Bizi oralara yerleştiremezsiniz" dedi.

Yolsuzluklar minimize oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'nin Çivril ilçesindeki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada da "Hamdolsun yolsuzluklar bizim dönemimizde artık minimize oldu ve mafya, çete, bütün bunlar şu an malum yerlerde duruyorlar. Artık meydanlarda bunlara yer kalmadı" dedi.

Türkiye'de yolsuzlukların kökünü kazıyacakları, yasaklarla ve yoksullukla mücadele edecekleri sözlerini verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hamdolsun yolsuzluklar bizim dönemimizde artık minimize oldu ve mafya, çete, bütün bunlar şu an malum yerlerde duruyorlar. Artık meydanlarda bunlara yer kalmadı. Yasaklarla mücadelede çok ciddi mesafeler aldık. Temel hak ve özgrülükler noktasında aldığımız mesafe ortada.

Bu ülkede neler yapmadılar ki geçmişi şöyle bir hatırlayalım 10 yıl önce, 11 yıl önce bu ülkede maalesef başı örtülü kızlarımız okullara gidemez hale gelmişti. Üniversiteye gidemiyorlardı, kapılar onlara kapanmıştı. Onlar bu ülkenin evlatları değil miydi, neden kapatılmıştı? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yoktu ama dediler ki 'Sen özyurdunda garipsin, özvatanında parya.' Biz, dedik ki 'Bu ülkede ne garip olacağız ne de parya olacağız' ve 4+4+4 kod numarası 444 ve artık zorunlu eğitime bile teşebbüs edemeyenler; 12 yıllık zorunlu eğitimi biz getirdik. İlkokul 4, ortaokul 4, lise 4. Bütün meslek okullarının önlerini açtık. Şimdi artık katsayı diye bir durum var mı? Gitti katsayı, artık yok. Nereden mezun olursan ol gir imtihana nereyi kazanıyorsan önün açık. Artık bunu getirdik. Eğitim öğretim özgürlüğü bu, önünü açacaksın. Hakkını vereceksin, hakkı verdik. İade değildi bu, hakkın iadesiydi. Biz, hakkın iadesini sağladık."