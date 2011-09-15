-Başbakan Erdoğan Tunus'ta TUNUS (A.A) - 15.09.2011 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beji Caid Essebsi ile görüşmesi başladı. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Binası'na gelişinde, Essebsi tarafından karşılandı. Basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Essebsi baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de hazır bulundu. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.