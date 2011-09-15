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Politika

Başbakan Erdoğan Tunus'a geldi TUNUS (A.A)

15 Eylül 2011 05:09

-Başbakan Erdoğan Tunus'a geldi TUNUS (A.A) - 15.09.2011 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ana'' uçağı ile Tunus'a geldi. Başbakan Erdoğan, TSİ 01.15'de geldiği Kartaca Havalimanı'nda Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beji Caid Essebsi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı uçağın merdivenlerinde karşılayan Essebsi ''Merhaba'' dedi. İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Essebsi, daha sonra havalimanında görüşmeye geçti. Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Tunus'a geldi. Bu arada, Erdoğan gelmeden saatler önce havalimanı önünde toplanan kalabalık bir grup, Türk, Tunus ve Filistin bayrakları açarak Erdoğan lehine slogan attı. Kalabalığın, ''Erdoğan, gençler özgürlük istiyor'' ve ''Kudüs bizim evimiz'' sloganları atıp, çeşitli pankartlar taşıdıkları görüldü. Başbakan Erdoğan'a, havalimanından ayrılırken de gruptakiler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu. Erdoğan, bunun üzerine aracından inerek grubu selamladı ve sohbet etti. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da gruptakilerle bir süre görüştü.

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