Erdoğan: Maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek

Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma'daki faciada hayatını kaybeden madenci aileleri ve faciadan kurtulan madenciler için yeni düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Madencilerimizin emeklilik yaşını 55’ten 50’ye çekiyoruz. İzinde geçirdikleri günler ve tatilleri de yıpranmaya dahil etmek suretiyle yaş itibariyle emekli değil de önce emekli olmak istiyorsa bu yıpranma payını da dahil ederek madencilerimizi 43 yaşında emekli olması mümkün olabilecek" ifadesini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun genel kurulunda konuşan Erdoğan, "Soma’da 67 şehidimizin ailesi şartları karşılamadığı için maaş hakkından faydalanamıyordu, artık faydalanabilecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sektöre yönelik üst üste müjdeler verdik. Kredi limitlerini düşürdük. Faiz oranlarını indirdik.

Eskiden şoförlerimizin yollarda neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Bolu Dağı'nda yaz ya da kış şoförlerimizin nasıl dualar ederek oralardan geçtiğini, maalesef o yollarda ne kadar canımızın yitip gittiğini çok iyi biliyoruz.

2002 yılına kadar 79 yıl içinde bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 500 km idi. Biz ise 17 bin Km'nin üzerinde bölünmüş yol yaptık. Bunun en yakın şahidi sizsiniz. Bu yolları birileri inatla görmüyor. Ya bu yolları gör be!

Şu anda bölünmüş yol uzunluğumuz 23 bin 100 km'ye ulaştı.

Allah'a hamdolsun kaza sayısı azaldı. Özellikle de ölümlü kazalarda azalma oldu.

Uzun yıllar bitirilemeyen Bolu Dağı Tüneli için acaba burayı patates deposu mu yapsak şeklinde öneriler getiriliyordu biz geldik buranın parasını verdik ve bitirdik. Şimdi Bolu Dağı korkumuz var mı bizim? Yok...

Türkiye'yi tünellerle, viyadüklerle, köprülerle ve yollarla donattık. Birçok ilimizde trafik ciddi oranda rahatlatıldı. 3. Köprümüzün inşaatı önümüzdeki yıl bitecek. Buradan araçların yanı sıra trenler de geçecek.

Yaptığımız yatırımlarla özellikle siz şoför kardeşlerimizi memnun etmek istedik. Mevcut sorunlarınızın farkındayız ve çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz.

12 yılda huzur ve kardeşlik içinde hayaller gerçeğe dönüştü. Milli gelirimiz bakın ne seviyelere geldi. Ancak birileri bunu istemiyor. Türkiye'nin kalkınma yarışından uzaklaştırmak istiyorlar. Gezi olayları dediler, Türkiye'nin istikrarını bozmaya çalıştılar.

17 Aralık ve sonrasında Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine kast eden bu paralel yapı en fazla esnafımızı istismar etti. Sadaka dediler, zekat dediler milyonlarca lira para topladılar. Biliyorum artık bir çok kişi bu ücretleri vermiyor. Ama sizlerden ricam verenleri uyarın.

Soma’daki maden faciası

Bir takım müjdeler açıklamak istiyorum. Bu düzenlemeler buradaki arkadaşlarımı da doğrudan ve dolaylı ilgilendiriyor.

Soma’da maden kazasından etkilenen madencilerimiz ve şehitlerimizin yakınları için hazırladığımız bir kanun tasarısıyla önemli düzenlemeler yapıyoruz.

Kardeşlerim, sigortalı bir işçi hayatını kaybettiğinde yakınlarına maaş bağlanıyordu. Ancak bunun için belli bir süre çalışmış olması gerekiyordu, 900 gün. Soma’da 67 şehidimizin ailesi şartları karşılamadığı için maaş hakkından faydalanamıyordu.

Bir gün çalışmış olsa bile sigortalı olarak, vefat eden madencilerimiz yakınlarına bu maaş hakkını getiriyoruz. Ayrıca vefat etmiş madenci kardeşlerimizin prim borçlarını da siliyoruz. Böylece 67 madencimizin yakınları da maaş hakkından yararlanacak. Maden kapalı olsa bile maaşlar yatmaya devam edecek. Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına istihdam zorunluluğu getiriliyor. Madencilerimizin emeklilik yaşını 55’ten 50’ye çekiyoruz. İzinde geçirdikleri günler ve tatilleri de yıpranmaya dahil etmek suretiyle yaş itibariyle emekli değil de önce emekli olmak istiyorsa bu yıpranma payını da dahil ederek madencilerimizi 43 yaşında emekli olması mümkün olabilecek.