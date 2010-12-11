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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN TBMM'DE TBMM (A.A)

11 Aralık 2010 02:10

-BAŞBAKAN ERDOĞAN TBMM'DE TBMM (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürerken, Meclise geldi. Mecliste yaklaşık bir saat kalan Başbakan Erdoğan, kuliste, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Suat Kılıç, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, bazı bakan ve milletvekilleri ile sohbet etti, Meclis çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sohbette, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yumurta atılması konusu da gündeme geldi. Bu arada, Prof. Dr. Doğu Ergil'in bir toplantıya sucukla gitmesi ise esprilere neden oldu.  Başbakan Erdoğan, Meclisten ayrılırken, AK Parti Ağrı milletvekili Cemal Kaya'nın fırınından milletvekilleri için getirdiği simit ve peynirden yedi.  Erdoğan, Genel Kurulda, BDP'li milletvekillerinin Kürtçe konuşmasına ilişkin soruyu yanıtlamadı ve ''Meclisimiz iyi çalışıyor'' dedi.

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