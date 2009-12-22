Başbakan Erdoğan, Suriye'ye gitti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel ''ANA'' uçağı ile saat 20.20'de Suriye'ye gitti.

Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve öteki ilgililer uğurladı.

Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet bakanları Cevdet Yılmaz ve Zafer Çağlayan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da Suriye'ye gitti.